В Тульском кремле реставрируют Успенский собор

Фото: музей "Тульский кремль"

Работы планируется завершить к октябрю следующего года.

В Успенском соборе Тульского кремля проходит масштабная реставрация. Специалисты приступили к работе этой весной.

В первую очередь реставраторы принялись за восстановление фресок XVIII века и иконостаса.

Кроме того, в соборе будет проведен ремонт дверей, окон, системы вентиляции, электроснабжения.

Чтобы не нарушать технологию и не навредить памятнику, было решено сдвинуть сроки окончания работ – они должны завершиться до 1 октября 2021 года. К юбилею Тульского кремля в соборе откроют выставку икон.