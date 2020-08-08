2 млн евро тульский «Арсенал» заплатит «Динамо» за полузащитника Кадири

Российский клуб почти согласовал детали перехода ганского хавбека с киевлянами

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири может в ближайшее время стать полноценным игроком тульского Арсенала.

Как сообщает Sports World Ghana, российский клуб практически согласовал детали перехода ганского хавбека с киевлянами. Сумма трансфера составит около 2 миллионов евро.

Кадири уже выступал в составе Арсенала Тула в сезоне-2018/19, проведя 27 матчей и забив 2 гола. Именно Кадири фанаты тульского «Арсенала» назвали лучшим игроком сезона. Голосование проходило на официальном сайте болельщиков команды.

В завершившемся сезоне 24-летний игрок отыграл 16 поединков в футболке «бело-синих».