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Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона
Фото пресс-службы «Арсенала».

Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона

По итогам голосования им стал Кадири.

Фанаты тульского «Арсенала» определили лучшего игрока сезона. Голосование проходило на официальном сайте болельщиков команды.

После каждого матча оружейников посетители портала оценивали футболистов по 3-балльной системе. Лучший игрок получал в зачет 5 очков, игрок, занявший 2 место — 4 очка и так далее.

По итогам голосования лучшим был признан Кадири Мохаммед. На втором месте — Зелимхан Бакаев, на третьем — Максим Беляев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 +1
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