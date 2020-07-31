Фото пресс-службы «Арсенала».
Тульский «Арсенал» расстался с Володько и Берхамовым
У этих футболистов истек срок действия контрактов.
Как сообщает пресс-служба тульского «Арсенала», у футболистов Максима Володько и Кантемира Берхамова истек срок действия контрактов с клубом.
Напомним, белорусский футболист Володько подписал соглашение с оружейниками зимой 2019 года. На его счету 6 матчей в футболке «Арсенала».
Берхамов дебютировал в тульской команде в сезоне-2015/16 и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. Полузащитник прошел с командой от ФНЛ до квалификации Лиги Европы. На счету Кантемира 82 официальных матча и 9 забитых мячей в футболке «Арсенала».
Ранее стало известно, что оружейников покинули Виктор Альварес и Александр Ломовицкий.
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