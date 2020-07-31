новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» расстался с Володько и Берхамовым
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» расстался с Володько и Берхамовым

У этих футболистов истек срок действия контрактов.

Как сообщает пресс-служба тульского «Арсенала», у футболистов Максима Володько и Кантемира Берхамова истек срок действия контрактов с клубом.

Напомним, белорусский футболист Володько подписал соглашение с оружейниками зимой 2019 года. На его счету 6 матчей в футболке «Арсенала».

Берхамов дебютировал в тульской команде в сезоне-2015/16 и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. Полузащитник прошел с командой от ФНЛ до квалификации Лиги Европы. На счету Кантемира 82 официальных матча и 9 забитых мячей в футболке «Арсенала».

Ранее стало известно, что оружейников покинули Виктор Альварес и Александр Ломовицкий.

Сюжет: Арсенал
Альварес и Ломовицкий покинули тульский «Арсенал»
Спорт
Альварес и Ломовицкий покинули тульский «Арсенал»
сегодня, в 12:36, 24 1555 1
Сергей Подпалый назначен главным тренером тульского «Арсенала»
Спорт
Сергей Подпалый назначен главным тренером тульского «Арсенала»
вчера, в 16:44, 11 1423 2
«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа
Спорт
«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа
вчера, в 12:41, 2 1535 2
Сергей Егоров поздравил футболистов «Арсенала» с завершением сезона
Спорт
Сергей Егоров поздравил футболистов «Арсенала» с завершением сезона
29 июля, в 20:47, 7 4454 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:47 0
Другие статьи по темам
Люди
Максим ВолодькоКантемир Берхамов
Место
Тула
Прочее
футболисты АрсеналаАрсеналтрансферы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Калужском шоссе в Туле внушительная пробка из-за двух ДТП
На Калужском шоссе в Туле внушительная пробка из-за двух ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.