Тульский «Арсенал» расстался с Володько и Берхамовым

Фото пресс-службы «Арсенала».

Как сообщает пресс-служба тульского «Арсенала», у футболистов Максима Володько и Кантемира Берхамова истек срок действия контрактов с клубом.

Напомним, белорусский футболист Володько подписал соглашение с оружейниками зимой 2019 года. На его счету 6 матчей в футболке «Арсенала».

Берхамов дебютировал в тульской команде в сезоне-2015/16 и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. Полузащитник прошел с командой от ФНЛ до квалификации Лиги Европы. На счету Кантемира 82 официальных матча и 9 забитых мячей в футболке «Арсенала».

Ранее стало известно, что оружейников покинули Виктор Альварес и Александр Ломовицкий.