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Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?

Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?

В Пролетарском районе Тулы прошел рейд по незаконной торговле. Недовольны остались и покупатели, и продавцы.

– Убираем, убираем... Что это за грибы? Вы можете гарантировать, что они безопасны? А овощи? Нельзя здесь продавать, здесь тротуар, а не торговая площадь, – строго говорит глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков тем, кто в пятницу утром на ул. Металлургов в районе «Ост. Поликлиника» планировал продать продукцию со своего огорода.

Покупатели, пришедшие за свежими огурчиками, растеряно глядят на сотрудников теруправления по Пролетарскому округу и полицейских. За ними едет мусоровоз, в него отправляются пустые деревянные коробки, которые еще пару минут назад использовались как прилавок. Бабушки как могут в спешке собирают свой товар, пока его не постигла та же участь. 

– Тротуар – не место для торговли. Здесь пешеходы должны ходить, а не продавцы стоять! Они должны торговать в специально отведенных для этого местах – на рынках можно встать абсолютно бесплатно. А как поддерживать порядок на улицах? Тут уборочная техника не может проехать – с двух сторон продавцы стоят, – поясняет Сергей Шестаков.

Некоторые торговцы едва ли не плачут:

– Я инвалид, мне 80 лет. И вот такое отношение. Ну почему я не могу продать помидоры, которые вырастила сама? На какой я рынок пойду? У меня ноги еле ходят. А тут рядом с домом. 

Покупатели пытаются как могут отстоять своих продавцов:

– Нашли кого проверять: пенсионеров! Мы не хотим покупать магазинные овощи. Мы здесь хотим, они вкуснее, полезнее и дешевле!

– На рынок ехать в центр города?! И оттуда я должна тащить сумки? Сделайте здесь рынок! Почему нельзя узаконить торговлю, если всем здесь удобнее?

Действительно, ведь когда-то там, где сейчас стоит ТЦ «Демидовский», были торговые ряды. Рынок остался в прошлом, но спрос на овощи с грядки не пропал, поэтому дачники со своими товарами перекочевали на противоположную сторону улицы и там продолжили торговлю. 

– Мы сами не можем, к сожалению, взять и разрешить торговлю там, где захочешь. Это прерогатива министерства имущественных и земельных отношений. Мы обратимся с просьбой выделить участок в нашем районе для организации рынка, – в ответ на это добавил Сергей Шестаков. 

Проверка в этот раз закончилась лишь предупреждениями. Протоколов на пенсионеров за незаконную торговлю составлено не было. Однако всем напомнили, что согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 7 000 до 70 0000 рублей.

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Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 1
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 2
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 3
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 4
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 5
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 6
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 7
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 8
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 9
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 10
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 11
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 12
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 13
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 14
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 15
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 16
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 17
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 18
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 19
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 20
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 21
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 22
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 23
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 24
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 25
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 26
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 27
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 28
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 29
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 30
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 31
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 32
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 33
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 34
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 35
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 36
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 37
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 38
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 39
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 40
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 41
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 42
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 43
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 44
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 45
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 46
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?, Фото: 47
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:03 +1
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