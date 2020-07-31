Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?

– Убираем, убираем... Что это за грибы? Вы можете гарантировать, что они безопасны? А овощи? Нельзя здесь продавать, здесь тротуар, а не торговая площадь, – строго говорит глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков тем, кто в пятницу утром на ул. Металлургов в районе «Ост. Поликлиника» планировал продать продукцию со своего огорода.

Покупатели, пришедшие за свежими огурчиками, растеряно глядят на сотрудников теруправления по Пролетарскому округу и полицейских. За ними едет мусоровоз, в него отправляются пустые деревянные коробки, которые еще пару минут назад использовались как прилавок. Бабушки как могут в спешке собирают свой товар, пока его не постигла та же участь.

– Тротуар – не место для торговли. Здесь пешеходы должны ходить, а не продавцы стоять! Они должны торговать в специально отведенных для этого местах – на рынках можно встать абсолютно бесплатно. А как поддерживать порядок на улицах? Тут уборочная техника не может проехать – с двух сторон продавцы стоят, – поясняет Сергей Шестаков.

Некоторые торговцы едва ли не плачут:

– Я инвалид, мне 80 лет. И вот такое отношение. Ну почему я не могу продать помидоры, которые вырастила сама? На какой я рынок пойду? У меня ноги еле ходят. А тут рядом с домом.

Покупатели пытаются как могут отстоять своих продавцов:

– Нашли кого проверять: пенсионеров! Мы не хотим покупать магазинные овощи. Мы здесь хотим, они вкуснее, полезнее и дешевле!

– На рынок ехать в центр города?! И оттуда я должна тащить сумки? Сделайте здесь рынок! Почему нельзя узаконить торговлю, если всем здесь удобнее?

Действительно, ведь когда-то там, где сейчас стоит ТЦ «Демидовский», были торговые ряды. Рынок остался в прошлом, но спрос на овощи с грядки не пропал, поэтому дачники со своими товарами перекочевали на противоположную сторону улицы и там продолжили торговлю.

– Мы сами не можем, к сожалению, взять и разрешить торговлю там, где захочешь. Это прерогатива министерства имущественных и земельных отношений. Мы обратимся с просьбой выделить участок в нашем районе для организации рынка, – в ответ на это добавил Сергей Шестаков.

Проверка в этот раз закончилась лишь предупреждениями. Протоколов на пенсионеров за незаконную торговлю составлено не было. Однако всем напомнили, что согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 7 000 до 70 0000 рублей.