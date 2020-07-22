«Уфа» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

50' Беляев в штрафной поставил корпус перед Агаларовым и успел забрать мяч.

48' Сразу активно начали уфимцы. Разыграли классную атаку хозяева, решающий удар наносил Алиев — вратарь Левашов перевел мяч на угловой.

46' Стартовал второй тайм! Вперед, «Арсенал»!

45' Арбитр ничего не добавил к первому тайму. Перерыв.

43' Пантелеев! Мощно простреливал издалека. Чернов мяч отбил перед собой. В этом же эпизоде нервы вратарю немного потрепал и Лесовой — Даниил пробивал в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

43' Первая желтая карточка в матче — Тилль грубо сфолил на Чаушиче.

41' Карп свалил Хлусевича в своей штрафной — подкат получился «чистым», никакого нарушения не было.

39' Хлусевич обыгрался с Пантелеевым на правом фланге, а там как раз дежурили уфимцы — мяч отобрали и убежали в атаку.

33' В нашем матче выросли скорости — всё чаще мы видим, как футболисты «Уфы» пробираются к штрафной «Арсенала». В одном из эпизодов хозяева закинули пас на Агаларова, но игрок не успел к мячу.

29' Момент у «Уфы»! Кротов обыграл Лесового на бровке, закинул пас Белоусову, тот в касание пробивал по воротам — в игру пришлось вступить Левашову. Михаил оказался в нужном месте и разобрался с эпизодом.

27' Хлусевич получил диагональную передачу от партнера по команде, но в борьбе с соперником мяч потерял.

25' У «Арсенала» небольшое преимущество на поле — владение мячом 55%.

19' Тут же опасная ответка от хозяев. Алиев навесил на Вомбергара — мяч разминулся с его головой в нескольких сантиметрах и вышел за пределы поля.

18' Ух, неплохую атаку провели оружейники! Пантелеев получил пас от Луценко и нанес сильный удар по воротам «Уфы» — вратарь отбил мяч перед собой.

14' Карп остановил Луценко на левом фланге — Евгений пытался сместиться в центр штрафной.

10' Вомбергар накрыл Лесового на подступах в штрафную, не дав арсенальцу нанести прицельный удар по воротам.

6' Кингс Кангва не успел за быстрым Кротовым — тот пробил издалека по воротам. Мяч пролетел мимо штанги.

3' Первый опасный момент у «Арсенала»: Луценко скинул мяч Лесовому в штрафную, Даниил мощно пробил по воротам. Вратарь Чернов справился с ударом.

1' Несколько слов о погоде — в Уфе льет дождь! Поле мокрое, мяч скользкий. Кому такие погодные условия помогут, совсем скоро увидим.

1' Стартовый свисток! Поехали.

0' Главный судья матча — москвич Алексей Матюнин.

0' Сразу перейдем к составам. Наш капитан — Евгений Луценко. Одна из главных интриг матча — сколько же Женя забьет сегодня голов.

0' Немного статистики: команды между собой в чемпионатах России встречались девять раз: по четыре победы у «Уфы» и «Арсенала», также зафиксирована одна ничья.

0' Этот матч особо ни на что не влияет. «Уфа» и «Арсенал» соседи по турнирной таблице — у них по 37 очков. Обе команды боролись за шестую строчку — путевку в Лигу Европы. Но это право завоевало московское «Динамо». Ну, а кто чемпион РПЛ, мы знаем давно — несколько туров назад им стал «Зенит».

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0' Сегодня последний тур самого, без преувеличения, неоднозначного сезона в истории РПЛ (коронавирус, маски, дистанции и всё такое прочее). Все команды играют в одно время.

0' Добрый вечер, футбольные болельщики! Сегодня мы наблюдаем за заключительным матчем этого сезона — «Арсенал» на выезде играет с «Уфой». Болеем за наших вместе с Myslo!