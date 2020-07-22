Командование тульского гарнизона прокомментировало ДТП с военным КамАЗом

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Руководство тульского военного гарнизона прокомментировало автоаварию, произошедшую на ул. Рязанской в Туле. Напомним, в результате столкновения с военным грузовиком там перевернулся автомобиль такси. Приводим комментарий дословно:

«22 июля 2020 года в городе Туле легковой автомобиль, управляемый гражданским лицом, при совершении перестроения допустил столкновение с военным автомобилем, двигающимся в попутном направлении.

Представители военной автоинспекции совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия».