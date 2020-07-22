новости
новости
Регистрация
Командование тульского гарнизона прокомментировало ДТП с военным КамАЗом
Фото из архива MySlo

Командование тульского гарнизона прокомментировало ДТП с военным КамАЗом

Сотрудники военной автоинспекции вместе с представителями правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Руководство тульского военного гарнизона прокомментировало автоаварию, произошедшую на ул. Рязанской в Туле. Напомним, в результате столкновения с военным грузовиком там перевернулся автомобиль такси. Приводим комментарий дословно:

«22 июля 2020 года в городе Туле легковой автомобиль, управляемый гражданским лицом, при совершении перестроения допустил столкновение с военным автомобилем, двигающимся в попутном направлении.

Представители военной автоинспекции совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия».

Галерея
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 1
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 2
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 3
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 4
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 5
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 6
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 7
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 8
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 9
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 10
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 11
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 12
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 13
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 14
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
авариястолкновение автомобилейвоенный автомобильперевернулся автомобильДТПпроисшествие
Место
Тулаулица Рязанская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В заключительном матче сезона «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью – 0:0
В заключительном матче сезона «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью – 0:0
Что тулякам нужно знать о налоге на профессиональный доход: разъясняет ФНС
Что тулякам нужно знать о налоге на профессиональный доход: разъясняет ФНС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.