В Богородицком районе ликвидировали гниющую свалку сахарной свеклы

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Гендиректор сельхозпредприятия, по вине которого отходы не утилизировались надлежащим образом, оштрафован.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Агроторг Урожайное». Поводом для вмешательства правоохранителей стала огромная свалка гнилой сахарной свеклы, образовавшаяся в Богородицком районе.

По результатам произведенных исследований выявлено, что в почве превышен предельно допустимый уровень содержания потенциально опасных для человека микробиологических организмов.

Для устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление. Также гендиректор привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф в 70 тысяч рублей. Свалка ликвидирована, на участке проведена рекультивация земли.