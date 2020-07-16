Аналитика: «Урал» остановил Луценко, но не «Арсенал»

Фото fc-ural.ru.

Под закат нынешнего бесконечного сезона «арсенальцы» сделали своим болельщикам такой подарок.

Об игре

«Урал» — «Арсенал» — 1:3 (1:1).

Голы: Хлусевич (13) — 0:1, Бикфалви (38) — 1:1, Пантелеев (74) — 1:2, Ткачёв (90) — 1:3.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Довбня, Пантелеев (Ткачёв, 90), Лесовой (Громыко, 72), Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Э. Кангва (Ломовицкий, 58), Луценко (Банда, 90).

Предупреждены: Кулаков, Золотов, Погребняк — Хлусевич, Хагуш, К. Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Банда, Ткачёв.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).

15 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».

Что происходит с «Арсеналом»? То кувыркается непонятно как, проигрывая матч за матчем, то вдруг безоговорочно побеждает в традиционно неудобном для себя Екатеринбурге. Объяснений причин на различных болельщицких форумах, конечно, предостаточно. Остановимся на той, о которой практически не писали. Клубная работа-то у нас, оказывается, ведется. И неплохо ведется.

Когда мы все целый год сетовали на то, что селекция провалена и никого особо, кроме Бауэра и Луценко, а зимой так вообще никого пригласить не удалось и налицо кадровые проблемы, – правда ведь, не было очевидно, что некая глубинная, невидимая деятельность происходит. И в час икс, когда станет трудно, вдруг из собственных резервов придет равноценная замена. Немец, кстати, тоже недавно дал о себе знать — извинялся в инстаграме перед болельщиками, объяснял, что не может приехать в Тулу по семейным причинам, но обязательно вернется.

«Арсенал» же, потеряв целую группу ведущих игроков, оказался в ситуации, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Не случись этих пяти поражений подряд и отставки главного тренера, не случись череды травм и дисквалификаций, может, и не было бы нынешнего дерзкого «Арсенала», который даже не боится «Урала» на Урале. Сейчас можно только гадать — не передержал ли Черевченко в резерве Хлусевича, Пантелеева, Довбню и других? Может, как раз наоборот, они именно к лету что-то пересмотрели в себе, в отношении к окружающему миру, и потому сейчас выглядят так ярко. Хлусевич-то уж точно еще зимой привлек к себе внимание удивительной поездкой на просмотр в Португалию. Теперь же на деле выяснилось, что местные скауты зря свой хлеб не едят, умеют высматривать таланты. Но на контракте Хлусевич — в Туле, а не в «Порту». Выходит, и у нас зря свой хлеб не едят.

Ситуацию с Пантелеевым после матча немного прояснил Сергей Подпалый, сказав, что тот, похоже, «наконец-то поставил голову на место». Сергей приезжал к нему играть в новомосковском «Химике», а потому возможности этого футболиста тренеру хорошо известны. Это испытание тоже еще надо было пройти — когда еще вчера забивал за молодежную сборную России, на тебя рассчитывали сначала в «Спартаке», потом в казанском «Рубине», в итоге же вдруг выходишь на поле в составе фарм-клуба «Арсенала» во второй лиге. Поводов переосмыслить собственную жизнь хватает. И хорошо, если такая переоценка ценностей действительно произошла.

Не сказать пока, что Пантелеев уже освоился в основном составе, но то, что он принес в команду дополнительный креатив, — очевидно. Совсем недавно ведь мы писали о том, что Туле не хватает исполнительского мастерства при разыгрывании стандартных ситуаций. За весь сезон — только один забитый мяч со штрафного. Если что-то наладится здесь, есть повод рассчитывать на более успешные результаты в чемпионате. Собственно, так и произошло.

В прошлом туре Пантелеев забил пенальти «Тамбову» — тоже ведь вечная наша беда, и «Арсенал» победил.

В Екатеринбурге он сделал точный пас с угловой отметки на Хлусевича, после которой был забит первый мяч, а во втором тайме еще и закрутил мяч со штрафного в оставленный Годзюром ближний угол. По сути, к этому моменту «Арсенал» всего-то второй раз, от силы третий, вообще ударил по воротам хозяев. Конечно, местный телекомментатор после случившегося не заорал в избытке эмоций «Вы видели это?! Боже, что он сделал!», как это было после гола Бикфалви. Оно и понятно. По сути, на один красивейший, редкий по эстетическим качествам и мастерству гол хозяев гости ответили сначала двумя, а потом и тремя случайными мячами. Но мы-то у себя в Туле как раз исполнительскому мастерству Пантелеева тоже бурно порадовались, просто микрофонов под рукой не было.

Если говорить о резервистах, то порадовала, конечно, хорошая стеночка перед самым финальным свистком Громыко и Ткачева, после которой счет стал 3:1 в нашу пользу. О Громыко тоже в последнее время много писали — сначала вроде бы он хочет вернуться домой, в Белоруссию, потом, что не хочет вернуться, а хочет пробиваться в состав «Арсенала». И, собственно, этим голевым пасом на лучшего распасовщика команды он дал понять, что в футбол-то играть умеет, а потому о желании заиграть в Туле говорит не без оснований.

Единственный, конечно, не совсем понятный трансфер — переход Лодыгина. Понятно, что совершался он в тот момент, когда Шамов фактически выбыл до конца чемпионата, и какое-то усиление во вратарскую линию требовалось. По факту же оказалось, что и Шамов вернулся, а Лодыгин проиграл конкуренцию и ему, и Левашову. В Екатеринбурге бывшего звездного вратаря «Зенита» не было даже в числе запасных.

А вот Левашов полностью оправдал доверие тренеров. Можно только гадать, чем руководствовался Подпалый при выборе кандидатуры на позицию номер один именно в этом матче.

Предположим, исходя из того, что коронка Михаила — умение играть на линии ворот. И он это свое умение сполна подтвердил. В первом тайме, буквально перед пропущенным мячом, выдал фантастический сейв, парировав мяч из самого угла ворот. А до этого надежно сыграл, когда Егорычев с близкого расстояния наносил удар головой. Наш вратарь успел сделать несколько шагов навстречу, сократив угол обстрела, и на мяч среагировал. Левашов справился даже со своей главной бедой, когда в некоторых эпизодах партнеры подсовывали ему неудобно мяч для выноса ногой в поле. Примерно такая ситуация привела к феерическому провалу в Оренбурге, но в этом матче Михаил был надежен.

Концовка, казалось бы, начисто проваленного сезона у «Арсенала» неожиданно получается яркой. С другой стороны, разве осенними блестящими победами над грандами — не будем забывать под чьим руководством, и нынешним вливанием дерзкой молодой крови Тула не заслужила того самого шестого места, в шаге от которого сейчас находится? Разве пятнадцать забитых мячей Луценко не говорят о том, что сезон-то в целом получился не таким уж томным? Жаль, конечно, что Евгений не забил «Уралу», прервав свою голевую серию, но и без того его бомбардирские рекорды этого сезона выглядят впечатляюще.

По сути, у «Арсенала» осталось еще два финала. Кроме матча в Уфе это еще кубковый поединок «Зенит» — «Спартак» в предстоящие выходные. Если дальше все-таки пройдут красно-белые, то шестое место становится не более чем высоким результатом, а не путевкой в еврокубки. Для чего, правда, еще надо выиграть и в столице Башкирии. Но даже просто финишировав третий год подряд в числе лучших команд российской Премьер-лиги — это будет показатель хорошей системной работы в клубе в принципе. Условное шестое или седьмое место — это на фоне только Премьер-лиги может казаться серединой таблицы. А на фоне всей России, где большинство городов даже не мечтают лично видеть матчи элитного российского чемпионата, как, кстати, до прихода Аленичева, не мечтали и мы, это весомое достижение. За «Арсенал», особенно после нынешних бомбардирских подвигов Луценко, болеют во многих российских городах.

«Арсенал» второй раз за время выступлений в Премьер-лиге одерживает гостевую победу с разницей в два мяча. Наравне с выигрышем у «Амкара» (2:0) в сезоне-2017/18 победа над «Уралом» становится самой крупной для арсенальцев на чужих полях в РПЛ.

А пока не откажем себе в удовольствии заметить, что победой над «Уралом» «Арсенал» заметно обновил клубные рекорды.

Даниил Хлусевич забил первый гол в карьере на уровне Премьер-лиги.

Третий матч подряд в составе «Арсенала» отличаются футболисты, для которых забитые мячи становятся первыми за карьеру в элитной лиге России. Александр Денисов поразил ворота «Крыльев Советов», Владислав Пантелеев забил гол «Тамбову», теперь вот отличился еще и Хлусевич.

Даниил Хлусевич стал самым молодым футболистом, забивавшим гол за «Арсенал» в Премьер-лиге. Он поразил ворота «Урала» в возрасте 19 лет 4 месяцев и 19 дней. Прежним рекордсменом был Даниил Лесовой с голом «Ахмату» в сезоне-2018/19. Ему тогда было чуть больше 20 лет.

ОБ ИГРЕ

«Урал» — «Арсенал» — 1:3 (1:1).

Голы: Хлусевич (13) — 0:1, Бикфалви (38) — 1:1, Пантелеев (74) — 1:2, Ткачёв (90) — 1:3.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Довбня, Пантелеев (Ткачёв, 90), Лесовой (Громыко, 72), Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Э. Кангва (Ломовицкий, 58), Луценко (Банда, 90).

Предупреждены: Кулаков, Золотов, Погребняк — Хлусевич, Хагуш, К. Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Банда, Ткачёв.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).

15 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».