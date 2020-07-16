новости
новости
Регистрация
Аналитика: «Урал» остановил Луценко, но не «Арсенал»
Фото fc-ural.ru.

Аналитика: «Урал» остановил Луценко, но не «Арсенал»

Тульский «Арсенал» наконец-то снял заклятье уральского поля. До вчерашнего дня наша команда ни разу не выигрывала в Екатеринбурге.

Под закат нынешнего бесконечного сезона «арсенальцы» сделали своим болельщикам такой подарок.

Об игре

«Урал» — «Арсенал» — 1:3 (1:1).

Голы: Хлусевич (13) — 0:1, Бикфалви (38) — 1:1, Пантелеев (74) — 1:2, Ткачёв (90) — 1:3.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Довбня, Пантелеев (Ткачёв, 90), Лесовой (Громыко, 72), Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Э. Кангва (Ломовицкий, 58), Луценко (Банда, 90).

Предупреждены: Кулаков, Золотов, Погребняк — Хлусевич, Хагуш, К. Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Банда, Ткачёв.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).

15 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».

Что происходит с «Арсеналом»? То кувыркается непонятно как, проигрывая матч за матчем, то вдруг безоговорочно побеждает в традиционно неудобном для себя Екатеринбурге. Объяснений причин на различных болельщицких форумах, конечно, предостаточно. Остановимся на той, о которой практически не писали. Клубная работа-то у нас, оказывается, ведется. И неплохо ведется.

Когда мы все целый год сетовали на то, что селекция провалена и никого особо, кроме Бауэра и Луценко, а зимой так вообще никого пригласить не удалось и налицо кадровые проблемы, – правда ведь, не было очевидно, что некая глубинная, невидимая деятельность происходит. И в час икс, когда станет трудно, вдруг из собственных резервов придет равноценная замена. Немец, кстати, тоже недавно дал о себе знать — извинялся в инстаграме перед болельщиками, объяснял, что не может приехать в Тулу по семейным причинам, но обязательно вернется.

«Арсенал» же, потеряв целую группу ведущих игроков, оказался в ситуации, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Не случись этих пяти поражений подряд и отставки главного тренера, не случись череды травм и дисквалификаций, может, и не было бы нынешнего дерзкого «Арсенала», который даже не боится «Урала» на Урале. Сейчас можно только гадать — не передержал ли Черевченко в резерве Хлусевича, Пантелеева, Довбню и других? Может, как раз наоборот, они именно к лету что-то пересмотрели в себе, в отношении к окружающему миру, и потому сейчас выглядят так ярко. Хлусевич-то уж точно еще зимой привлек к себе внимание удивительной поездкой на просмотр в Португалию. Теперь же на деле выяснилось, что местные скауты зря свой хлеб не едят, умеют высматривать таланты. Но на контракте Хлусевич — в Туле, а не в «Порту». Выходит, и у нас зря свой хлеб не едят.

Ситуацию с Пантелеевым после матча немного прояснил Сергей Подпалый, сказав, что тот, похоже, «наконец-то поставил голову на место». Сергей приезжал к нему играть в новомосковском «Химике», а потому возможности этого футболиста тренеру хорошо известны. Это испытание тоже еще надо было пройти — когда еще вчера забивал за молодежную сборную России, на тебя рассчитывали сначала в «Спартаке», потом в казанском «Рубине», в итоге же вдруг выходишь на поле в составе фарм-клуба «Арсенала» во второй лиге. Поводов переосмыслить собственную жизнь хватает. И хорошо, если такая переоценка ценностей действительно произошла.

Не сказать пока, что Пантелеев уже освоился в основном составе, но то, что он принес в команду дополнительный креатив, — очевидно. Совсем недавно ведь мы писали о том, что Туле не хватает исполнительского мастерства при разыгрывании стандартных ситуаций. За весь сезон — только один забитый мяч со штрафного. Если что-то наладится здесь, есть повод рассчитывать на более успешные результаты в чемпионате. Собственно, так и произошло.

В прошлом туре Пантелеев забил пенальти «Тамбову» — тоже ведь вечная наша беда, и «Арсенал» победил.

В Екатеринбурге он сделал точный пас с угловой отметки на Хлусевича, после которой был забит первый мяч, а во втором тайме еще и закрутил мяч со штрафного в оставленный Годзюром ближний угол. По сути, к этому моменту «Арсенал» всего-то второй раз, от силы третий, вообще ударил по воротам хозяев. Конечно, местный телекомментатор после случившегося не заорал в избытке эмоций «Вы видели это?! Боже, что он сделал!», как это было после гола Бикфалви. Оно и понятно. По сути, на один красивейший, редкий по эстетическим качествам и мастерству гол хозяев гости ответили сначала двумя, а потом и тремя случайными мячами. Но мы-то у себя в Туле как раз исполнительскому мастерству Пантелеева тоже бурно порадовались, просто микрофонов под рукой не было.

Если говорить о резервистах, то порадовала, конечно, хорошая стеночка перед самым финальным свистком Громыко и Ткачева, после которой счет стал 3:1 в нашу пользу. О Громыко тоже в последнее время много писали — сначала вроде бы он хочет вернуться домой, в Белоруссию, потом, что не хочет вернуться, а хочет пробиваться в состав «Арсенала». И, собственно, этим голевым пасом на лучшего распасовщика команды он дал понять, что в футбол-то играть умеет, а потому о желании заиграть в Туле говорит не без оснований.

Единственный, конечно, не совсем понятный трансфер — переход Лодыгина. Понятно, что совершался он в тот момент, когда Шамов фактически выбыл до конца чемпионата, и какое-то усиление во вратарскую линию требовалось. По факту же оказалось, что и Шамов вернулся, а Лодыгин проиграл конкуренцию и ему, и Левашову. В Екатеринбурге бывшего звездного вратаря «Зенита» не было даже в числе запасных.

А вот Левашов полностью оправдал доверие тренеров. Можно только гадать, чем руководствовался Подпалый при выборе кандидатуры на позицию номер один именно в этом матче.

Предположим, исходя из того, что коронка Михаила — умение играть на линии ворот. И он это свое умение сполна подтвердил. В первом тайме, буквально перед пропущенным мячом, выдал фантастический сейв, парировав мяч из самого угла ворот. А до этого надежно сыграл, когда Егорычев с близкого расстояния наносил удар головой. Наш вратарь успел сделать несколько шагов навстречу, сократив угол обстрела, и на мяч среагировал. Левашов справился даже со своей главной бедой, когда в некоторых эпизодах партнеры подсовывали ему неудобно мяч для выноса ногой в поле. Примерно такая ситуация привела к феерическому провалу в Оренбурге, но в этом матче Михаил был надежен.

Концовка, казалось бы, начисто проваленного сезона у «Арсенала» неожиданно получается яркой. С другой стороны, разве осенними блестящими победами над грандами — не будем забывать под чьим руководством, и нынешним вливанием дерзкой молодой крови Тула не заслужила того самого шестого места, в шаге от которого сейчас находится? Разве пятнадцать забитых мячей Луценко не говорят о том, что сезон-то в целом получился не таким уж томным? Жаль, конечно, что Евгений не забил «Уралу», прервав свою голевую серию, но и без того его бомбардирские рекорды этого сезона выглядят впечатляюще.

По сути, у «Арсенала» осталось еще два финала. Кроме матча в Уфе это еще кубковый поединок «Зенит» — «Спартак» в предстоящие выходные. Если дальше все-таки пройдут красно-белые, то шестое место становится не более чем высоким результатом, а не путевкой в еврокубки. Для чего, правда, еще надо выиграть и в столице Башкирии. Но даже просто финишировав третий год подряд в числе лучших команд российской Премьер-лиги — это будет показатель хорошей системной работы в клубе в принципе. Условное шестое или седьмое место — это на фоне только Премьер-лиги может казаться серединой таблицы. А на фоне всей России, где большинство городов даже не мечтают лично видеть матчи элитного российского чемпионата, как, кстати, до прихода Аленичева, не мечтали и мы, это весомое достижение. За «Арсенал», особенно после нынешних бомбардирских подвигов Луценко, болеют во многих российских городах.

«Арсенал» второй раз за время выступлений в Премьер-лиге одерживает гостевую победу с разницей в два мяча. Наравне с выигрышем у «Амкара» (2:0) в сезоне-2017/18 победа над «Уралом» становится самой крупной для арсенальцев на чужих полях в РПЛ.

А пока не откажем себе в удовольствии заметить, что победой над «Уралом» «Арсенал» заметно обновил клубные рекорды.

Даниил Хлусевич забил первый гол в карьере на уровне Премьер-лиги.

Третий матч подряд в составе «Арсенала» отличаются футболисты, для которых забитые мячи становятся первыми за карьеру в элитной лиге России. Александр Денисов поразил ворота «Крыльев Советов», Владислав Пантелеев забил гол «Тамбову», теперь вот отличился еще и Хлусевич.

Даниил Хлусевич стал самым молодым футболистом, забивавшим гол за «Арсенал» в Премьер-лиге. Он поразил ворота «Урала» в возрасте 19 лет 4 месяцев и 19 дней. Прежним рекордсменом был Даниил Лесовой с голом «Ахмату» в сезоне-2018/19. Ему тогда было чуть больше 20 лет.

ОБ ИГРЕ

«Урал» — «Арсенал» — 1:3 (1:1).

Голы: Хлусевич (13) — 0:1, Бикфалви (38) — 1:1, Пантелеев (74) — 1:2, Ткачёв (90) — 1:3.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Довбня, Пантелеев (Ткачёв, 90), Лесовой (Громыко, 72), Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Э. Кангва (Ломовицкий, 58), Луценко (Банда, 90).

Предупреждены: Кулаков, Золотов, Погребняк — Хлусевич, Хагуш, К. Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Банда, Ткачёв.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).

15 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».

Сюжет: Арсенал
Первый тайм матча «Арсенал» – «Урал» завершился вничью
Спорт
Первый тайм матча «Арсенал» – «Урал» завершился вничью
вчера, в 16:52, 21 885 1
В Екатеринбурге стартовал матч «Арсенал» – «Урал»
Спорт
В Екатеринбурге стартовал матч «Арсенал» – «Урал»
вчера, в 16:00, 43 770 2
«Спартак» хочет купить арсенальца Луценко
Спорт
«Спартак» хочет купить арсенальца Луценко
вчера, в 14:16, 31 1206 2
Аджоев о переговорах с Ганчаренко: «Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите?»
Спорт
Аджоев о переговорах с Ганчаренко: «Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите?»
14 июля, в 10:14, 65 1365 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 11:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
АрсеналУраланалитикапобеда
Место
ТулаЕкатеринбург

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле мужчина разбил витрину и украл мобильник
В Туле мужчина разбил витрину и украл мобильник
Шумных соседей могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей
Шумных соседей могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.