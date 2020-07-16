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В Туле мужчина разбил витрину и украл мобильник
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области/

В Туле мужчина разбил витрину и украл мобильник

Преступника вычислили и задержали в течение часа.

Ночью в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение от начальника службы безопасности одного из супермаркетов на пр. Ленина в Туле. Он заявил, что неизвестный мужчина разбил витрину, похитил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.
 
– Получив приметы подозреваемого, экипаж группы задержания выдвинулся на поиски. Благодаря профессиональным действиям злоумышленник в течение часа был задержан, а затем передан следственно-оперативной группе, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
 
Подозреваемый оказался ранее судимым 54-летним жителем Новомосковска. В настоящее время похищенное изъято, по факту происшествия проводится процессуальная проверка.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 +1
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