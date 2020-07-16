В Туле мужчина разбил витрину и украл мобильник

Фото: Управление Росгвардии по Тульской области/

Преступника вычислили и задержали в течение часа.

Ночью в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение от начальника службы безопасности одного из супермаркетов на пр. Ленина в Туле. Он заявил, что неизвестный мужчина разбил витрину, похитил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

– Получив приметы подозреваемого, экипаж группы задержания выдвинулся на поиски. Благодаря профессиональным действиям злоумышленник в течение часа был задержан, а затем передан следственно-оперативной группе, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемый оказался ранее судимым 54-летним жителем Новомосковска. В настоящее время похищенное изъято, по факту происшествия проводится процессуальная проверка.