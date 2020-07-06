Жительница Чернского района нарушила карантин и отправилась в местную администрацию
Теперь женщине придется выплатить крупный штраф.
Чернский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жительницы села Малое Скуратово. Женщина должна была находиться на карантине с 10 по 23 мая. Однако 21 числа она посетила
Тем самым она нарушила ст. 10
В ходе судебного заседания женщина вину в совершении административного правонарушения не признала. Тем не менее суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.
Как сообщает Управление Судебного департамента Тульской области, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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