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Умерли еще три жительницы Тульской области с подтвержденным COVID-19

Умерли еще три жительницы Тульской области с подтвержденным COVID-19

У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания.

Как сообщает региональный оперштаб, три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов в возрасте 66, 68 и 82 лет. У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания.

За весь период в регионе скончались 125 человек с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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