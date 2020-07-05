Умерли еще три жительницы Тульской области с подтвержденным COVID-19

У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания.

Как сообщает региональный оперштаб, три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов в возрасте 66, 68 и 82 лет. У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания.

За весь период в регионе скончались 125 человек с коронавирусом.