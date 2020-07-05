Умерли еще три жительницы Тульской области с подтвержденным COVID-19
У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания.
Как сообщает региональный оперштаб, три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов в возрасте 66, 68 и 82 лет. У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания.
За весь период в регионе скончались 125 человек с коронавирусом.
сегодня, в 10:29, 6 1016 0
вчера, в 16:04, 18 7101 0
вчера, в 10:47, 27 10873 0
вчера, в 10:29, 34 8441 1
Другие статьи по темам
Место