«Арсенал»: дальше без Черевченко. И пока без побед

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы ПФК «Арсенал».

Игорь Черевченко отправлен в отставку, готовить команду к заключительным турам будут работавший в фарм-клубе — новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежки Николай Ковардаев.

Если бы увольнения Черевченко не случилось вчера с приближением полуночи, его бы непременно придумали сегодня. Или завтра. Но скорее — сегодня, потому что послезавтра — матч с «Динамо» и потенциальное шестое поражение подряд. Видимых причин, за счет чего нынешний «Арсенал», противостоявший под руководством теперь уже бывшего главного тренера «Ахмату», возьмет очки с «Динамо» — нет. Ну нет.

Иначе не рукоплескала бы восточная трибуна третьему голу команды из Грозного в ворота своей команды. И не раздалось бы после этого скандирования «Мо-лод-цы!».

Не вспомнить даже, когда последний раз так негативно реагировали всегда благожелательные трибуны тульского стадиона на игру своей команды.

Разве что скандирование в лохматом 1981 году «на три дня в колхоз» во время исторического домашнего шоу под дождем 3:7 с мурманским «Севером» или дебют в 90-х в первой лиге и протестное постукивание по спинкам кресел пустыми пластиковыми бутылками. Саунд от этого оказался очень даже оглушительный, наглядно показывающий мнение людей, пришедших на стадион, о происходящем. Всё это к тому, что демонстративный негатив в отношении своей команды в Туле — явление крайне редкое. Его еще надо заслужить.

После окончания матча игроки было уныло потянулись в раздевалку, но потом неожиданно один за другим пошли к северной трибуне, где толпились болельщики. Постояли друг против друга, посмотрели в глаза. Народ требовал еще и главного тренера, но у того, видимо, в это время уже происходили другие погляделки.

Агрессии со стороны болельщиков и нецензурщины не было. Совсем. Что-то там поскандировали даже про «Арсенал» и насчет того, что мы хотим передать вам свою энергетику с трибун.

У футболистов вид был виноватый и грустный. Стояли молча. В дискуссии и в разговоры никто не вступал. Хотя было интересно — кто из тех, кто только что выходил на поле, найдет в себе смелость сказать хоть несколько слов. Никто не осмелился. Или мы поздно оказались здесь. Но то, что пришли, не стали прятаться — честь и хвала. Тоже, выходит, переживают и осознают.

При этом даже здесь, когда надо было попробовать от лица команды хотя бы объясниться с болельщиками, лидера не нашлось.

Надо ли после этого дополнительно объяснять, почему «Арсенал» опять проиграл? Потому что просто стараться в такой ситуации мало.

Надо биться. И нужен вожак.

Если говорить о главных причинах, которые привели к отставке, — эта, пожалуй, будет главной из главных. Черевченко не удалось подготовить игрока с лидерскими качествами за отпущенные ему полтора года, и он не настоял на его приобретении. А может, и не видел в этом острой необходимости — чего теперь гадать. Тем более что свои лидеры в команде-то имелись. Тот же Комбаров, у которого сейчас травма. Тот же Горбатенко, который вел игру команды осенью, а сейчас не в форме. Тот же Левашов, который уж точно добавляет энергетики своим «Вперед за Тулу!», но вместо него теперь Лодыгин. Тот же Григалава, но он с «Ахматом» не играл, — как объявили, по причине мышечной травмы. Вспомним опять же о Бауэре, который ехал-ехал, но так из своей Германии и не приехал. Вот и получилось, что когда отступать некуда, тылов у команды не обнаружилось, а ресурсы исчерпались. Винить в этом только Черевченко нельзя. Так вышло. Стечение обстоятельств. Однако главный тренер оказался заложником этой ситуации.

По всей видимости, и сам Черевченко после рестарта чемпионата не очень понимал, что делать дальше. Нет, дежурно он еще после игры с «Ростовом» говорил о том, что его и футболистов трудно сломать.

«У нас собрана хорошая команда, у них (футболистов) есть характер, так что проблем не должно быть».

При этом в последних двух матчах главный тренер активно тасовал состав, делал невероятно ранние для себя замены, в которых потом еще и раскаивался — как после игры с «Ростовом». Это говорит, например, о том, что некий внутренний стержень у «Арсенала» сломался. Надо было срочно искать новые варианты, чтобы компенсировать потери, а не получалось.

Объяснения главным тренером пропущенных мячей после каждого проигранного матча были примерно схожие — не хватает концентрации. Не хватило концентрации со «Спартаком», и получили быстрые голы на контратаках. Не хватило концентрации с «Ростовом», и организовали себе гол на первой минуте. Не хватило концентрации в игре с «Ахматом», и к двадцать второй минуте проигрывали 0:2.

Если команда из матча в матч допускает одни и те же системные ошибки — чья в этом первая вина, если не самого тренера? И после игры с «Ахматом» от Черевченко прозвучали слова какого-то совершенно растерянного человека.

— Как оцените сегодняшний матч?

– Если бы забили в конце первого тайма, когда были подходы, могли переломить игру. Даем большую фору сопернику в каждой игре.

— Почему у «Ахмата» было так много моментов в контратаках?

– Детские ошибки. То же самое с «Ростовом» было. Длинная передача — гол.

— Замены освежили игру?

– Да, появилась командная скорость, ребята вышли хорошо. Но счет уже был 0:2, «Ахмат» многое позволял. Это не умаляет заслуг наших футболистов, которые стали открываться вперед, поэтому стали появляться моменты.

— Как команда воспринимает серию поражений?

– Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся, и тренерский штаб, и игроки. Ситуация нехорошая, но сильные люди выходят из таких ситуаций.

— Болельщики сегодня высказывали недовольство…

– Это их право. Хочу извиниться перед болельщиками за последние игры.

Пять поражений подряд — поздно ковыряться в себе. К сожалению, поздно. Только с достоинством принять случившееся.

При всем при этом Игорь Геннадьевич оставляет о себе добрую память в Туле. Он принял команду в очень непростой ситуации, когда его предшественник то уходил, то не уходил, то наконец ушел. Надо было срочно, по ходу турнира, брать управление в свои руки. Да, Олег Георгиевич свой пресловутый багаж преемнику оставил, и тот им с успехом пользовался, да еще оперативно внес изменения, сделав «Арсенал» не только забивающим, но и не очень много пропускающим. То есть качественно улучшил игру по сравнению с тем, что было. В итоге тульская команда впервые в своей истории вышла в еврокубки, впервые в своей истории пробилась в полуфинал Кубка России, и неизвестно, когда еще сможет замахнуться на повторение этого успеха. Могли этим летом, но о танцующем белом медведе — ни слова. Забудем. Постараемся забыть.

Черевченко открыл для российского чемпионата, казалось бы, давно уже открытого Евгения Луценко, и это тоже навсегда. Форварды, забивающие полтора десятка мячей за сезон, а мы надеемся, что в итоге он наколотит не меньше, да еще большинство – головой, в России наперечет. Да что в России, в любом европейском чемпионате их по пальцам пересчитать. Правда, в итоге «Арсенал» часто становится и заложником своего лучшего нападающего, когда вся игра начинает сбиваться на него. При всем том футболисты «Ахмата» Луценко стерегли достаточно бдительно, а моменты у него были. Мог пополнить счет своих мячей, забитых головой, но не попал в ворота, мог замкнуть прострел, но не попал. И все-таки под занавес матча улучил момент и хотя бы размочил счет.

Кстати, можно говорить о недостатке концентрации у команды, которая, например, вполне может объясняться и тем, что у футболистов просто не хватает после затяжного сидения дома игрового тонуса, но нельзя отрицать другое. Команда не отбывает номер. Что-то не получается, а в игре с «Ахматом» вообще мало что получалось, при этом футболисты бьются до конца. Во-первых, хватает на это силенок — на все девяносто плюс компенсированные минуты. Во-вторых, характера — как бы матч ни складывался, сколько бы мячей преимущества у соперника ни было, команда всё равно пытается навязать свою игру, не мирится с тем, как складывается матч. Футбольные боги за это хоть немного, но воздают: со «Спартаком» — два мяча в компенсированное время, с «Ростовом» — гол в концовке матча, с «Ахматом» — гол в компенсированное время.

Игорь Черевченко проработал с «Арсеналом» дольше всех в Премьер-лиге. На его счету 41 матч при 16 победах, 9 ничьих и 16 поражениях. Разница мячей 50-50. 16 побед Черевченко — лучший показатель по количеству выигрышей в Премьер-лиге для всех наставников «Арсенала».

В общем, он может покидать Тулу с осознанием честно проделанной, но недоделанной работы.

Тучи же над главным тренером ходили давно — разговоры об отставке возникли сначала летом, после «Нефтчи», потом осенью. Тогда Игорь Геннадьевич сумел перетерпеть, доказать, ударить из всей арсенальской артиллерии по «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву». Вполне вероятно, что и сейчас бы могло это повториться, просто времени уже нет. А по всем футбольным законам тренера за пять поражений подряд снимают.

С кем в Туле будут строить светлое завтра, пока загадка. Да, в прессе активно муссируется фамилия Семина. Но когда при этом происходят вбросы о назначении на пост руководителя тульской команды Магомеда Адиева, это говорит о том, что готового решения-то нет. Просто при всем уважении к Адиеву и его героической работе в «Анжи» он и Семин — специалисты абсолютно разной весовой категории и разного тренерского опыта. Когда пишут, что может быть либо один, либо другой, можно смело предполагать, что по факту окажется кто-то третий.

«Арсенал» — «Ахмат» — 1:3

1 июля. Тула. Центральный стадион. Судьи Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

Голы: Харин (15, 0:1), Роши (22, с пенальти, 0:2), Роши (88, 0:3), Луценко (90+, 1:3).

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 72), Чаушич (Горбатенко, 57), Костадинов, Лесовой (Ломовицкий, 72), Ткачев (К.Кангва, 54), Э. Кангва (Ковалев, 57), Луценко.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосавац, Иванов (Раванелли, 79), Исмаэл, Глушаков, Роши, Харин (Митришев, 83), Понсе (Визеу, 70).

Предупреждения: Костадинов (15), Хагуш (24), Харин (24), Богосавац (33), Глушаков (68), Иванов (71).

Удары (в створ): 16 (4) — 5 (4). Угловые: 10 — 0. Голевые моменты: 2 — 4.