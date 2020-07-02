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Поправки в Конституцию РФ одобрили 83 процента жителей Тульской области

Поправки в Конституцию РФ одобрили 83 процента жителей Тульской области

Таковы предварительные данные Тульского облизбиркома

По предварительным данным избирательной комиссии Тульской области, явка на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в регионе составила 73,16%.

На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" «Да» ответили 83,09% проголосовавших, «Нет»-16,21%.

Окончательные итоги общероссийского голосования в Тульской области будут утверждены 2 июля на заседании областной избирательной комиссии.

По всей России данные предварительные итоги таковы: за принятие поправок к Конституции проголосовало - 77,93% россиян, против 21,26%.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 07:44 −2
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Тульская область

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