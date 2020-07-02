Поправки в Конституцию РФ одобрили 83 процента жителей Тульской области

По предварительным данным избирательной комиссии Тульской области, явка на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в регионе составила 73,16%.

На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" «Да» ответили 83,09% проголосовавших, «Нет»-16,21%.

Окончательные итоги общероссийского голосования в Тульской области будут утверждены 2 июля на заседании областной избирательной комиссии.

По всей России данные предварительные итоги таковы: за принятие поправок к Конституции проголосовало - 77,93% россиян, против 21,26%.