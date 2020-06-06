Фото из архива Myslo.
Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» может пройти со зрителями
Московских фанатов «Спартака» на игру не пустят.
20 июня в 16.30 в Туле состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги. «Арсенал» сыграет против московского «Спартака».
Телеграм-канал «Информационный канал болельщиков ПФК «Арсенал» пишет, что на игру пустят зрителей, но только владельцев абонементов.
«Официально — матч со Спартаком пройдет со зрителями! Но, на игру пустят только абонементщиков. И, внимание, по паспортам. То есть фамилия в абике и паспорте должна совпадать. Владельцы абиков займут свои места, за это можно не беспокоиться. Билеты на эту игру реализовываться не будут. Футбол возвращается!»
Однако в клубе Myslo сообщили, что решение пока не принято и говорить об этом преждевременно.
Сейчас вход на стадион разрешен из расчета 10% от его общей вместимости. Количество имеющихся абонементов укладывается в этот сектор.
Ранее по видеосвязи прошло общее собрание клубов РПЛ. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.
Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.
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