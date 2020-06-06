Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» может пройти со зрителями

Фото из архива Myslo.

20 июня в 16.30 в Туле состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги. «Арсенал» сыграет против московского «Спартака».

«Официально — матч со Спартаком пройдет со зрителями! Но, на игру пустят только абонементщиков. И, внимание, по паспортам. То есть фамилия в абике и паспорте должна совпадать. Владельцы абиков займут свои места, за это можно не беспокоиться. Билеты на эту игру реализовываться не будут. Футбол возвращается!»

Однако в клубе Myslo сообщили, что решение пока не принято и говорить об этом преждевременно.

Сейчас вход на стадион разрешен из расчета 10% от его общей вместимости. Количество имеющихся абонементов укладывается в этот сектор.