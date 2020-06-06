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Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» может пройти со зрителями
Фото из архива Myslo.

Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» может пройти со зрителями

Московских фанатов «Спартака» на игру не пустят.

20 июня в 16.30 в Туле состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги. «Арсенал» сыграет против московского «Спартака».
 
Телеграм-канал «Информационный канал болельщиков ПФК «Арсенал» пишет, что на игру пустят зрителей, но только владельцев абонементов.
 
«Официально — матч со Спартаком пройдет со зрителями! Но, на игру пустят только абонементщиков. И, внимание, по паспортам. То есть фамилия в абике и паспорте должна совпадать. Владельцы абиков займут свои места, за это можно не беспокоиться. Билеты на эту игру реализовываться не будут. Футбол возвращается!»
 
Однако в клубе Myslo сообщили, что решение пока не принято и говорить об этом преждевременно.
 
Сейчас вход на стадион разрешен из расчета 10% от его общей вместимости. Количество имеющихся абонементов укладывается в этот сектор. 
 

Ранее по видеосвязи прошло общее собрание клубов РПЛ. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

 

 

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