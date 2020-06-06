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Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия: полиция объявила о прекращении розыска

Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия: полиция объявила о прекращении розыска

Подозреваемый найден и был доставлен в отдел полиции.

Установлено местонахождение мужчины, разыскиваемого по подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. Сообщение о розыске полиция опубликовала вчера. 5 июня. Подозреваемый найден и был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводятся все необходимые мероприятия по выяснению всех деталей его противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что сотрудники УМВД России по Тульской области устанавливают местонахождение Сергея Горичева, подозреваемого в причастности к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного оборота оружия.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что мужчина в доме в с. Нарышкино Тепло-Огаревского района хранил наркотики и оружие. В присутствии понятых там обнаружено и изъято более 10 кг наркотического средства марихуана, 1050 кустов наркосодержащего растения конопля, произраставших на приусадебном участке, и огнестрельное оружие.

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Розыск Горичева, Фото: 1
Розыск Горичева, Фото: 2
Розыск Горичева, Фото: 3

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:20 +2
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