В перечень системообразующих предприятий вошли организации Тульской области
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, которым дадут преференции. В новый список вошли в числе прочих «Тульская гармонь» и «Октава».
Итого перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России на текущий момент включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В список попали и тульские предприятия: «Тульская гармонь», ПАО «Октава», НПО «Сплав» им.
Компании из перечня могут получать в том числе доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели. На организации может распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода.