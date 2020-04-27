В перечень системообразующих предприятий вошли организации Тульской области

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Итого перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России на текущий момент включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России дополнен 274 организациями. Туда вошли предприятия по 23 отраслям промышленности, в том числе по 10 новым: машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, фармацевтическая и медицинская промышленность, металлургия и промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, а также производство изделий народных художественных промыслов, розничная торговля, мебельная промышленность.

В список попали и тульские предприятия: «Тульская гармонь», ПАО «Октава», НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева , «Тульский оружейный завод», «Тульский патронный завод» и «Алексинский химический комбинат». Ранее в перечень вошел «Щекиноазот».

Компании из перечня могут получать в том числе доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели. На организации может распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода.