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Задай вопрос вратарю «Арсенала» Михаилу Левашову

Задай вопрос вратарю «Арсенала» Михаилу Левашову

Футболист ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире в Instagram.

ПФК «Арсенал» проведет прямую трансляцию в Instagram с вратарем Михаилом Левашовым. Эфир состоится 24 апреля в 18.00.

Задавайте свои вопросы голкиперу в комментариях к этой новости. Самые интересные будут зачитаны в прямом эфире.

Также вопросы футболисту можно написать в группе оружейников ВКонтакте.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:07 +2
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