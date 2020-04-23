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На Медвенско-Осетровском водоводе меняют самые ветхие участки: пролетарцы будут с водой
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На Медвенско-Осетровском водоводе меняют самые ветхие участки: пролетарцы будут с водой

Глава региона провел выездное совещание по работам на объектах водоснабжения.

23 апреля губернатор Алексей Дюмин проконтролировал ход работ по замене участка магистрального водовода Медвенско-Осетровского водозабора.

Глава региона отметил, что вопрос качества водоснабжения очень актуален для Тулы. Проблемы в этой сфере копились годами, в первую очередь из-за большого износа магистральных водоводов. В прошлом году впервые за последнее десятилетие началась замена самых аварийных участков сетей.



Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что в прошлом году удалось привлечь более 870 млн руб. из внебюджетных источников на модернизацию водоснабжения. Совместными усилиями министерства ЖКХ, администрации Тулы, «Тулагорводоканала» и АО СЗ «Внешстрой» разработан проект реконструкции магистральных водоводов. Он включает замену двух самых аварийных участков Медвенско-Осетровского водовода общей протяженностью 9,8 км.

За последние 5 лет на них произошло порядка 50 аварий, из-за которых жители Пролетарского округа оставались без воды.

Уже проложено 5,5 км.

Генеральный директор АО СЗ «Внешстрой» Николай Афанасьев дополнил, что работы начались 4 декабря. В апреле планируется сварить и уложить в траншею более 2 км трубопровода. В две смены работают 77 человек, задействовано 30 единиц техники. Проводятся все противоэпидемические мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора.

По поручению губернатора в регионе сформирован трёхлетний план по замене магистральных водоводов.

Алексей Дюмин поинтересовался, как организована работа на других объектах.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подчеркнул, что в июне начнется ремонт 3-километрового участка на Масловско-Песоченском водозаборе. Также принято решение о капитальном ремонте 4,7 км наиболее аварийных участков Обидимо-Упкинского водозабора. Всего на трех магистральных водоводах в этом году будет заменено порядка 20 км аварийных участков. Это позволит повысить надежность водоснабжения южной части города, Зареченского и Пролетарского районов.

В 2021 году будут продолжены работы на Масловско-Песоченском водозаборе.

– Бесперебойное водоснабжение Тулы — одна из приоритетных задач. Работы, которые выполняет «Внешстрой», а также все остальные мероприятия, которые намечены на этот год за счёт бюджета Тулы и средств «Тулагорводоканала», должны быть завершены в срок, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министру ЖКХ совместно с администрацией Тулы держать на контроле соблюдение сроков и оперативно принимать необходимые меры с учетом действующего режима повышенной готовности.

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На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют аварийные участки, Фото: 1
На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют аварийные участки, Фото: 2
На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют аварийные участки, Фото: 3
На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют аварийные участки, Фото: 4
На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют аварийные участки, Фото: 5
На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют аварийные участки, Фото: 6
На Медвенско-Осетровском водозаборе меняют аварийные участки, Фото: 7
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