В поселке Рассвет под Тулой медработник заразился коронавирусом

О том, что у работника амбулатории поселка Рассвет выявили коронавирус, редакции Myslo рассказали читатели.

Мы запросили комментарий регионального минздрава.

«Амбулатория поселка Рассвет работает в штатном режиме. С 17 по 21 апреля работа учреждения была приостановлена в связи с выявлением у одного из сотрудников COVID-19. После получения отрицательных анализов сотрудников и проведения дезинфекционных мероприятий амбулатория продолжила работу», — сообщили в министерстве.