новости
новости
Регистрация
В поселке Рассвет под Тулой медработник заразился коронавирусом

В поселке Рассвет под Тулой медработник заразился коронавирусом

Сейчас поселковая амбулатория работает в штатном режиме.

О том, что у работника амбулатории поселка Рассвет выявили коронавирус, редакции Myslo рассказали читатели.

Мы запросили комментарий регионального минздрава.

«Амбулатория поселка Рассвет работает в штатном режиме. С 17 по 21 апреля работа учреждения была приостановлена в связи с выявлением у одного из сотрудников COVID-19. После получения отрицательных анализов сотрудников и проведения дезинфекционных мероприятий амбулатория продолжила работу», — сообщили в министерстве.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:53 +2
Другие статьи по темам
Событие
амбулаторияпоселок Рассветкоронавирус
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Задай вопрос вратарю «Арсенала» Михаилу Левашову
Задай вопрос вратарю «Арсенала» Михаилу Левашову
Туляку не стали снижать срок за мошенничество с квартирой
Туляку не стали снижать срок за мошенничество с квартирой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.