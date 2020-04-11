В Тульской области на ж/д и автовокзалах будут измерять температуру пассажирам

11 апреля губернатор Алексей Дюмин провел заседание регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, сегодня новых случаев коронавируса выявлено не было. Он рассказал, что в день делается около тысячи тестирований на covid-19. Продолжается контроль за выполненияем санитарных требований на предприятиях, возобновивших работу на этой неделе. Роспотребнадзор провел уже более 60 проверок.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин сообщил, что сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Органы внутренних дел следят за нарушением карантина. За минувшие сутки полицейские выявили одно нарушение. Человек, нарушивший карантин, будет привлечен к административной ответственности. Всего за весь период проведено порядка 20 тысяч таких проверок.

– В сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо уделить особое внимание проверке прибывающих в Тульскую область жителей других регионов, чтобы не допустить завоз инфекции, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с РЖД и перевозчиками усилить меры санитарной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, а также в кратчайшие сроки проработать вопрос измерения температуры тела пассажиров на крупнейших железнодорожных и автобусных вокзалах с использованием автоматических комплексов.

Напомним, в Тульской области продлили режим повышенной готовности. С ограничениями можно ознакомиться здесь.