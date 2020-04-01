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РФС объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая

РФС объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая

Соответствующее решение было принято на заседании Бюро Исполкома РФС.

С 17 марта по 31 мая 2020 года включительно приостанавливаются все футбольные соревнования, кроме интерактивного футбола, проводимые под эгидой РФС.

Распространение короновирусной инфекции хоть и является форс-мажором для всего российского футбола, но это не является уважительной причиной для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов. Об этом сообщается на сайте РФС.

Клубам рекомендуется провести переговоры «в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов на оплату труда» в данных условиях.

Напомним, игры Российской Премьер-лиги были приостановлены после 22 туров чемпионата. В данный момент тульский «Арсенал» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы.

Главный тренер оружейников Игорь Черевченко в интервью «Спортбоксу» рассказал, что всем футболистам дали задание на время карантина:

— В середине марта раздали ребятам двухнедельный план, который они должны соблюдать. Недавно разговаривал с тренером по физподготовке, в апреле мы этот план немного изменим. В принципе сложно что-то придумать, учитывая, что ребята сидят дома. Хорошо, если кто-то уехал на дачу и там может хотя бы побегать по лесу. Футбол — в первую очередь движение. Пока не можем понять, что делать ребятам, которые сидят в квартирах. На ковре покачать пресс и спину… Этого недостаточно, нужно хоть как-то двигаться. Ребята, которые живут в Туле, ходят на стадион по одному, максимум по два человека. Возможно, скоро и этого нельзя будет делать. Проблема есть, но решать ее придется самим футболистам. Мы сделать уже ничего не можем.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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