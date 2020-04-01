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Старт весеннего призыва будет проходить в особых условиях
Фото из архива Myslo

Старт весеннего призыва будет проходить в особых условиях

Из-за распространения коронавирусной инфекции сроки отправки призывников сместились.

С 1 апреля в России стартует весенний призыв. Об этом говорится в Указе Президента РФ от 30 марта. В войска отправят около 135 тысяч человек, но позднее, чем это обычно бывает. 

В ближайшее время мероприятий по призыву не планируется, а что будет дальше, зависит от эпидемиологической обстановки. В любом случае все призывники будут сдавать анализы на коронавирус, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Как сообщает официальное издание Минобороны РФ «Красная звезда», министр обороны уже принял решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. И это лишь часть мер, которые предприняты для обеспечения призывных мероприятий, проходящих в условиях распространения коронавируса.

Все призывники перед отправкой к местам службы сдадут тест на коронавирус, большинство из них отправят в войска в мае и июне. На местах прибытия призывники будут проходить двухнедельный карантин, отметили в Минобороны.

Сюжет: Коронавирус
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