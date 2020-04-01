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Четверо жителей Тульской области устроили стрельбу на парковке
Изображение leo2014 с сайта Pixabay.

Четверо жителей Тульской области устроили стрельбу на парковке

Уголовное дело передано в суд.

В Туле отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей области.
 
Инцидент произошел в апреле 2019 года на одной из тульских парковок. В ходе следствия установлено, что мужчины действовали группой лиц по предварительному сговору. На почве неприязненных отношений они произвели в потерпевшего, который находился в салоне автомобиля, множество выстрелов. Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести.
 
Кроме того, фигуранты также произвели множество выстрелов в знакомого потерпевшего. Тот находился с ним в автомобиле и требовал от злоумышленников прекратить противоправные действия. Мужчина испытал физическую боль и получил не вызвавшие расстройства здоровья телесные повреждения.
 
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. „г, з“ ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений)», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:00 +7
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