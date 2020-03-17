Фото из архива Myslo.
Из-за коронавируса приостановили чемпионат России по футболу
Пока до 10 апреля. Дальше – по обстановке.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить чемпионат России до 10 апреля. Пока еще заседание не закончилось, решение осталось утвердить официально.
Дальнейшая судьба чемпионата станет известна в апреле.
Таким образом, домашний матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» 21 марта не состоится.
Внимание: новость дополняется.
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