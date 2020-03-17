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Из-за коронавируса приостановили чемпионат России по футболу
Фото из архива Myslo.

Из-за коронавируса приостановили чемпионат России по футболу

Пока до 10 апреля. Дальше – по обстановке.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить чемпионат России до 10 апреля. Пока еще заседание не закончилось, решение осталось утвердить официально.

Дальнейшая судьба чемпионата станет известна в апреле.

Таким образом, домашний матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» 21 марта не состоится.

Внимание: новость дополняется.

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Автор: Кристина Вернигорина
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