Из-за коронавируса приостановили чемпионат России по футболу

Фото из архива Myslo.

Пока до 10 апреля. Дальше – по обстановке.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить чемпионат России до 10 апреля. Пока еще заседание не закончилось, решение осталось утвердить официально.

Дальнейшая судьба чемпионата станет известна в апреле.

Таким образом, домашний матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» 21 марта не состоится.

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