Что делать, если вернулся из неблагополучной по вирусу страны: алгоритм действий
Пошаговый план и комментарий минздрава.
По возвращении из страны, которая находится в списке распространения вируса, нужно вызвать врача на дом. Медик оформит больничный, который будет оплачен.
Также в министерстве здравоохранения дали пошаговый план действий для людей, которые вернулись из стран, входящих в опасный список.
- По прибытии из потенциально опасных стран позвоните по горячей линии по коронавирусу +7 (910) 701-03-03 и сообщите, из какой страны вы вернулись, как долго вы там пробыли и как давно вернулись.
- Если вы почувствовали недомогание, вызовите на дом врача. Но предупредите, что вы прибыли из зараженной страны. Не посещайте медицинские учреждения без необходимости.
- Соблюдайте предписания врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
- Вы должны обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня возвращения в Россию. Не выходите на работу или учебу, минимизируйте посещение общественных мест.
Всю интересующую информацию о коронавирусе (как получить больничный, куда нужно обращаться за помощью, какой срок изоляции и т. п.) можно узнать по телефону горячей линии по коронавирусу.
Несколько важных правил, если вы находитесь на карантине:
- Чаще мойте руки с мылом и обрабатывайте спиртосодержащими салфетками.
- Если у вас есть дети, то лучше отправить их к родственникам и оставить там на весь срок карантина. Если такой возможности нет, детей необходимо максимально изолировать от заболевшего.
- Регулярно проводите влажную уборку. По два раза в день рекомендуется мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами все поверхности, вплоть до дверных ручек и различных гаджетов. Таким же образом рекомендуется обрабатывать посуду.
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