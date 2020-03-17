Что делать, если вернулся из неблагополучной по вирусу страны: алгоритм действий

По возвращении из страны, которая находится в списке распространения вируса, нужно вызвать врача на дом. Медик оформит больничный, который будет оплачен.

Также в министерстве здравоохранения дали пошаговый план действий для людей, которые вернулись из стран, входящих в опасный список.

По прибытии из потенциально опасных стран позвоните по горячей линии по коронавирусу +7 (910) 701-03-03 и сообщите, из какой страны вы вернулись, как долго вы там пробыли и как давно вернулись. Если вы почувствовали недомогание, вызовите на дом врача. Но предупредите, что вы прибыли из зараженной страны. Не посещайте медицинские учреждения без необходимости. Соблюдайте предписания врачей о нахождении в режиме изоляции на дому. Вы должны обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня возвращения в Россию. Не выходите на работу или учебу, минимизируйте посещение общественных мест.

Всю интересующую информацию о коронавирусе (как получить больничный, куда нужно обращаться за помощью, какой срок изоляции и т. п.) можно узнать по телефону горячей линии по коронавирусу.

Несколько важных правил, если вы находитесь на карантине: