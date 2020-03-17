Стрелявший в центре Тулы задержан: конфликт произошел из-за женщины

Тульские полицейские установили личность мужчины, который утром 16 марта на ул. Братьев Жабровых в Туле открыл стрельбу из травматического пистолета.

«50-летний мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства, он признался в содеянном. Проводится дальнейшая процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все детали случившегося», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По информации Myslo, конфликт произошел из-за 36-летней женщины, которая ушла от потерпевшего к подозреваемому. Мужчины заранее договорились о встрече, при этом подозреваемый взял с собой травматический пистолет, так как его соперник моложе и сильнее.

Напомним , 16 марта, около 12.00 между домом № 1-а по улице Братьев Жабровых и инфекционной больницей (ул. Бр. Жабровых, 4) произошла стрельба. В 35-летнего мужчину несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

После поступления сообщения о стрельбе на место незамедлительно выехали медики, полицейские и сотрудники Росгвардии.

По словам очевидцев, первую помощь пострадавшему оказали сотрудники инфекционной больницы, выбежавшие на звуки выстрелов.

Пострадавший не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. В ходе осмотра места происшествия была найдена одна пуля от травматического пистолета.

По имеющейся на тот момент информации, конфликт между мужчинами произошел буквально на ровном месте. По словам потерпевшего, он находился на улице, когда к нему подошел прохожий и попросил закурить. Слово за слово, начался конфликт, в результате которого мужчина вытащил травматический пистолет и дважды выстрелил в потерпевшего. После этого он скрылся на белом Volkswagen Touareg.