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Состоится ли матч «Арсенал» – «Спартак», решится 17 марта
Фото пресс-службы «Арсенала».

Состоится ли матч «Арсенал» – «Спартак», решится 17 марта

Дальнейшую судьбу чемпионата России решит РПЛ.

17 марта в Москве пройдет общее собрание клубов РПЛ, где будет решаться дальнейшая судьба чемпионата. После чего станет известно, состоится ли ближайший домашний матч «Арсенала» со «Спартаком», запланированный на 21 марта.

В связи с этим о порядке реализации билетной программы на игру пресс-служба тульского клуба сообщит позднее.

 

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса во многих странах приостановлены чемпионаты по футболу, также взяли паузу Лига чемпионов и Лига Европы. Некоторые футбольные клубы и вовсе закрылись на карантин.

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Автор: Кристина Вернигорина
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