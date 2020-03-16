новости
новости
Регистрация
Горячая линия «МамКомпании» за год обработала более 600 обращений молодых мам

Горячая линия «МамКомпании» за год обработала более 600 обращений молодых мам

Компания Tele2 поделилась результатами телефонных и онлайн-консультаций для молодых мам, которую организовала «МамКомпания» при содействии оператора.

Ежедневно специалисты горячей линии Общественного движения «МамКомпания» оказывают консультации по телефону, в мессенджерах WhatsApp, Viber и через группу «ВКонтакте». Ранее служба отвечала на вопросы, связанные с воспитанием, обучением, пособиями на детей и тому подобные, а с 2014 года стала квалифицироваться только на тематике кормления детей раннего возраста. За последние шесть лет было оказано около 4 200 консультаций.

В 2011 году Tele2 выделила красивый номер для открытия горячей линии Тульского регионального общественного Движения поддержки семьи «МамКомпания». А в конце 2019 года обеспечила службу бесплатной мобильной связью и интернетом.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

— Социальная ответственность — это важная часть бизнеса Tele2. Мы рады взаимодействовать с некоммерческими организациями Тульской области и тем самым вносить свой вклад в развитие социальной среды и решение вопросов в сфере детства. Надеемся, что с нашей помощью реализация полезного дела «МамКомпании» продолжится.

Лариса Чурикова, руководитель Городского центра Грудного вскармливания и ТРОДПС «МамКомпания»:

 — Уже в роддоме женщина может столкнуться с разными сложностями. Наша горячая линия помогает максимально быстро получить квалифицированный ответ на возникший вопрос.

Дежурный консультант не только предоставляет актуальную и достоверную информацию, но и оказывает поддержку молодой матери. Ведь так важно знать, что ты не одна, и все ситуации — решаемы. Благодаря Tele2 мы сможем помочь большему числу молодых мам.


Телефон горячей линии по грудному вскармливанию «МамКомпании»: +7 (950) 900-55-55.

Волонтеры-консультанты отвечают на звонки ежедневно с 9.00 до 21.00.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:44 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТеле2Мамкомпания
Прочее
горячая линия по грудному вскармливанию

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Состоится ли матч «Арсенал» – «Спартак», решится 17 марта
Состоится ли матч «Арсенал» – «Спартак», решится 17 марта
В Туле состоится музыкальный стендап «счастливой мамы» Чудо-Люды
В Туле состоится музыкальный стендап «счастливой мамы» Чудо-Люды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.