Горячая линия «МамКомпании» за год обработала более 600 обращений молодых мам

Компания Tele2 поделилась результатами телефонных и онлайн-консультаций для молодых мам, которую организовала «МамКомпания» при содействии оператора.

Ежедневно специалисты горячей линии Общественного движения «МамКомпания» оказывают консультации по телефону, в мессенджерах WhatsApp, Viber и через группу «ВКонтакте». Ранее служба отвечала на вопросы, связанные с воспитанием, обучением, пособиями на детей и тому подобные, а с 2014 года стала квалифицироваться только на тематике кормления детей раннего возраста. За последние шесть лет было оказано около 4 200 консультаций.

В 2011 году Tele2 выделила красивый номер для открытия горячей линии Тульского регионального общественного Движения поддержки семьи «МамКомпания». А в конце 2019 года обеспечила службу бесплатной мобильной связью и интернетом.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

— Социальная ответственность — это важная часть бизнеса Tele2. Мы рады взаимодействовать с некоммерческими организациями Тульской области и тем самым вносить свой вклад в развитие социальной среды и решение вопросов в сфере детства. Надеемся, что с нашей помощью реализация полезного дела «МамКомпании» продолжится.

Лариса Чурикова, руководитель Городского центра Грудного вскармливания и ТРОДПС «МамКомпания»:

— Уже в роддоме женщина может столкнуться с разными сложностями. Наша горячая линия помогает максимально быстро получить квалифицированный ответ на возникший вопрос.

Дежурный консультант не только предоставляет актуальную и достоверную информацию, но и оказывает поддержку молодой матери. Ведь так важно знать, что ты не одна, и все ситуации — решаемы. Благодаря Tele2 мы сможем помочь большему числу молодых мам.



Телефон горячей линии по грудному вскармливанию «МамКомпании»: +7 (950) 900-55-55.

Волонтеры-консультанты отвечают на звонки ежедневно с 9.00 до 21.00.