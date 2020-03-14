Туляков приглашают на концерт Нейромонаха Феофана

Фото из архива Myslo.

Загадочный и харизматичный Нейромонах Феофан всегда собирает в Туле полные залы поклонников своего творчества. На концертах царит совершенно особенная, неповторимая атмосфера. Неизменные спутники артиста — диджей Никодим и… медведь.

Никто не знает, как исполнитель выглядит на самом деле, но поклонники древнерусского драма ценят артиста за постоянство образа и уникальное звучание, которому в 2019 году исполнилось 10 лет.

- Не хочу становиться «звездой». Мне не надо, чтобы на улице узнавали, чтобы считали знаменитостью. Я не актер, не спортсмен, нет. Я совсем не такой, — признавался Нейромонах тулякам.

За годы своего творчества Нейромонах Феофан выпустил три полноценных альбома, серию из четырех связанных между собой мини-альбомов и несколько синглов. Снял клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube. А еще получил внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити.

Купить билеты (18+) на концерт артиста можно на Myslo!

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной