Владимир Путин присвоил почётное звание врачу из Ефремова

Президент России подписал указ «О награждении государственными наградами» от 11 марта 2020 года № 177.

Согласно тексту документа, за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением Ефремовской районной больницы им. А. И. Козлова Александру Васильевичу Игнатенко.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил медика и пожелал дальнейших успехов в работе.