Владимир Путин присвоил почётное звание врачу из Ефремова
С наградой Александра Игнатенко поздравил глава региона Алексей Дюмин.
Президент России подписал указ «О награждении государственными наградами» от 11 марта 2020 года № 177.
Согласно тексту документа, за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением Ефремовской районной больницы им. А. И. Козлова Александру Васильевичу Игнатенко.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил медика и пожелал дальнейших успехов в работе.
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