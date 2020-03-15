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Владимир Путин присвоил почётное звание врачу из Ефремова

Владимир Путин присвоил почётное звание врачу из Ефремова

С наградой Александра Игнатенко поздравил глава региона Алексей Дюмин.

Президент России подписал указ «О награждении государственными наградами» от 11 марта 2020 года № 177.

Согласно тексту документа, за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением Ефремовской районной больницы им. А. И. Козлова Александру Васильевичу Игнатенко.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил медика и пожелал дальнейших успехов в работе. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:11 +2
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