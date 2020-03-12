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«Тулица» приглашает болельщиков на решающий матч со «Спартой»

«Тулица» приглашает болельщиков на решающий матч со «Спартой»

Битва за выход в финал состоится 14 марта в 17.00 в манеже Центрального стадиона.

Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на решающий матч с нижегородской «Спартой». Игра состоится 14 марта в 17.00 в манеже стадиона «Арсенал».

Напомним, с этой командой «Тулица» сражается за выход в финал. По итогам четырех матчей у тулячек и их соперниц ничья — 2:2.

Приходите поддержать нашу команду! Вход на игру свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:40 +1
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