«Тулица» приглашает болельщиков на решающий матч со «Спартой»
Битва за выход в финал состоится 14 марта в 17.00 в манеже Центрального стадиона.
Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на решающий матч с нижегородской «Спартой». Игра состоится 14 марта в 17.00 в манеже стадиона «Арсенал».
Напомним, с этой командой «Тулица» сражается за выход в финал. По итогам четырех матчей у тулячек и их соперниц ничья — 2:2.
Приходите поддержать нашу команду! Вход на игру свободный.
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