«Тулица» приглашает болельщиков на решающий матч со «Спартой»

Битва за выход в финал состоится 14 марта в 17.00 в манеже Центрального стадиона.

Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на решающий матч с нижегородской «Спартой». Игра состоится 14 марта в 17.00 в манеже стадиона «Арсенал».

Напомним, с этой командой «Тулица» сражается за выход в финал. По итогам четырех матчей у тулячек и их соперниц ничья — 2:2.

Приходите поддержать нашу команду! Вход на игру свободный.