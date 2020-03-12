Штормовой ветер в Туле сохранится на сутки
Будьте внимательны и осторожны!
МЧС предупреждает туляков: штормовой ветер в нашем регионе сохранится минимум еще на сутки — до вечера 13 марта. По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы могут достигнуть 22 м/с.
Аналогичная ситуация во всем ЦФО:
Синоптики сообщают, что причиной сильного ветра является прохождение атмосферного фронта североатлантического циклона. Он откроет доступ в регион холодному, а значит, более тяжелому воздуху полярного происхождения.
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