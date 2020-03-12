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Штормовой ветер в Туле сохранится на сутки

Штормовой ветер в Туле сохранится на сутки

Будьте внимательны и осторожны!

МЧС предупреждает туляков: штормовой ветер в нашем регионе сохранится минимум еще на сутки — до вечера 13 марта. По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы могут достигнуть 22 м/с.

Аналогичная ситуация во всем ЦФО:

Синоптики сообщают, что причиной сильного ветра является прохождение атмосферного фронта североатлантического циклона. Он откроет доступ в регион холодному, а значит, более тяжелому воздуху полярного происхождения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 +6
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