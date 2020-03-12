Штормовой ветер в Туле сохранится на сутки

МЧС предупреждает туляков: штормовой ветер в нашем регионе сохранится минимум еще на сутки — до вечера 13 марта. По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы могут достигнуть 22 м/с.

Аналогичная ситуация во всем ЦФО:

Синоптики сообщают, что причиной сильного ветра является прохождение атмосферного фронта североатлантического циклона. Он откроет доступ в регион холодному, а значит, более тяжелому воздуху полярного происхождения.