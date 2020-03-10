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«Тулица» дважды проиграла «Спарте» на выезде

«Тулица» дважды проиграла «Спарте» на выезде

Решающая игра состоится в Туле 14 марта.

В Нижнем Новгороде состоялся второй полуфинальный тур между «Тулицей» и «Спартой». Хозяйки площадки дважды обыграли тульскую команду. Первый матч завершился со счетом 3:1 (25:21; 20:25; 25:22; 25:12), ответная игра — 3:0 (25:22, 28:26, 25:15).

Решающий, пятый, матч состоится 14 марта в Туле. По итогам встречи определится второй финалист чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». Отметим, что «Липецк», трижды обыграв «Северянку», досрочно вышел в финал.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 09:40 +1
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