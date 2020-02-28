БК «Арсенал» с вернувшимися после дисквалификации игроками победил «Тамбов»

27 февраля баскетболисты «Арсенала» сыграли домашний матч против «Тамбова». Отметим, что в состав оружейников вернулись дисквалифицированные ранее после скандального матча игроки Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский. Из-за проблем со здоровьем на паркет не вышел Павел Крыков.

БК «Тамбов» — команда, укомплектованная опытными баскетболистами. Именно от них оружейники потерпели самое крупное поражение в этом сезоне.

Первая половина игры в Туле выдалась равной, но затем туляки довели матч до победного — 77:65 (15:12, 22:25, 22:12, 18:16).

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Дмитрий Рытенко, набравший 19 очков и сделавший 8 подборов.

- Особенно отметим Андрея Малышева, который только набирает форму после тяжелой болезни. При этом Андрей сыграл свой лучший матч в форме «Арсенала», оформив дабл-дабл: 16 очков+14 подборов, 2 ассиста и 2 блок-шота, — сообщает клубная пресс-служба.

Ответный матч состоится сегодня, 28 февраля, в 19.00 в УСК «Новое поколение».

«Арсенал»— «Тамбов» — 77:65 (15:12, 22:25, 22:12, 18:16).

Судьи: Бахтеев (Калуга), Гуньков (Хабаровск), Аторин (Псков). Комиссар — Золин (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Сизов (6+10 подборов), Маринин (8+11 передач), Попов (9), Кузёмкин (3), Рытенко (19) — старт, Синкевич, Кузнецов (14), Мищук (2), Малышев (16+14 подборов), Фёдоров, Щербинский, Казюлин.

«Тамбов»: Гафаров, Гладышев (6), Кривых (2), Загретдинов (4), Гаврилов (8) — старт, Чичайкин (12), Агеев (5), Абдулбасиров (15+16 подборов), Пасечник (2), Грущенко (6), Лидяев (5).

Фолы — 20:20.