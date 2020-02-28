Милош Бикович приглашает на премьеру главной комедии весны «Отель Белград» в «Синема Парк»

Фото на vk.com/milosbikovic

Премьерный показ комедии «Отель Белград» в тульском «Синема Парк» состоится 4 марта. Начало в 20.30.

Новая картина от создателей самого кассового российского фильма «Холоп» расскажет историю сербского сердцееда и весельчака Паши — хозяина пятизвездочного отеля в Белграде.

Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое — многомиллионное! — приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке.

Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь… если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот…

Милош Бикович, исполнитель роли Павла:

- Все мои друзья из других стран, которые хоть раз бывали в Сербии всегда потом возвращались. Мне очень приятно, что моя Родина так привлекает людей — своей атмосферой, музыкой, культурой. Поэтому, я предложил продюсерам Yellow, Black and White, с которыми мы выпустили уже не один хит, снимать фильм именно в Белграде, и рад, что они согласились. Мы постаралиcь охватить все красоты и достопримечательности. Надеюсь, когда зрители посмотрят «Отель Белград», у них появится желание посетить Сербию. Фильм получился очень колоритным и жизнерадостным. Особо было приятно снова оказаться в кадре с Дианой Пожарской, работать с ней — одно удовольствие.

Что касается моего персонажа Павла* - он стал другим, более приземленным и возможно более ответственным, он наконец понимает, что такое настоящая любовь.

Для меня, как для продюсера, это очень увлекательный опыт. На проекте и сербская, и российская группа работали одной командой.

Снимать международный кинопроект — большая ответственность. Надеюсь, наши труды будут оценены зрителями по достоинству (улыбается). На мой взгляд, сербские актёры придали фильму особый ритм. Это очень весёлое и карнавальное кино. Зрителей ждёт отличная комедия.

Билеты уже в продаже на kinoteatr.ru.

У вас есть шанс получить приглашение на премьерный показ совершенно бесплатно — просто примите участие в розыгрыше ВК-сообщества нашей афиши.

*Герой из сериала «Отель Элеон» на СТС.