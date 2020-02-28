В Туле названы финалисты конкурса «Мастера гостеприимства»

В Туле объявлены имена финалистов второго полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Ими стали 20 участников: 8 — из Москвы, по 2 — из Московской и Орловской областей, по одному участнику из Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Брянской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. Об этом рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

26−27 февраля в музее «Тульский кремль» состоялся второй региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», получивший название «Прогулка за пряником». В нем приняли участие 118 конкурсантов из Тульской области и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.

Два дня участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку.

«В этом полуфинале победили 9 мужчин и 11 женщин, самым молодым — по 25 лет, их двое, самым опытным (и их тоже двое) — 56. Победители представляют 11 регионов России. Как и в Сочи, почти все участники владеют как минимум одним иностранным языком», — сообщил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков:

«Полуфинал конкурса „Мастера гостеприимства“ в Туле собрал настоящих профессионалов из 23 регионов России. Два дня они решали кейсы, обсуждали проекты, занимались спортом и проходили образовательные программы одной дружной командой мастеров. В заключительный день ведущие эксперты индустрии гостеприимства оценивали проекты наших участников. Важно, что эти проекты были самых разных масштабов и направлений индустрии гостеприимства: от тура на небольшой завод по производству пряников до глобальной цифровой платформы по организации детского отдыха во всей России, от веревочного парка в Орловской области до масштабного литературного конкурса, позволяющего рассказать сотням тысячам читателей о регионах России».

В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Путешественник, ведущий телевизионного проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен поделился наблюдениями о многогранной русской кухне и обсудил с участниками инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие туризма в нашей стране.

Екатерина Шаповалова, автор-методист и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России», рассказала конкурсантам, как создать и развивать проект в сфере гастрономического туризма.

«По итогам полуфинала в Туле стало понятно, что конкурс „Мастера гостеприимства“ — это не только возможность получить поддержку наставников, выиграть стажировки или получить финансовую помощь для реализации проектов, но в первую очередь — это площадка для общения и поиска партнеров. Например, сегодня во время защиты проектов несколько участников договорились создать единый межгородской маршрут, который позволит привлечь большее количество туристов. Именно для такого объединения и создан конкурс. Не всегда для реализации необходимы господдержка или большие финансовые вливания, иногда — это поиск единомышленников и лучших практик», — сообщил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

На церемонии закрытия к полуфиналистам также обратилась Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина:

«Я надеюсь, что эти дни в Туле вам запомнились, и помимо того мастерства, которое вы получили в своих компетенциях, вы получили еще массу приятных эмоций и впечатлений от нашего гостеприимства, от нашего кремля. Я надеюсь, что у вас у всех останется желание к нам вернуться».

«Ребята, вы все победители, было сложно выбрать тех, кто выйдет сейчас на сцену. Было очень круто!», — поздравил всех участников полуфинала путешественник, ведущий телевизионного проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен.

Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» в феврале прошли в Сочи и Туле. В марте очные соревнования пройдут еще в 7 городах России: Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники сразятся в финале за звание «Мастеров гостеприимства».

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала «Прогулка за пряником»:

Финалист Регион Город Алиева Елена Клементьевна Москва Москва Антонова Лиана Рафаэлевна Москва Москва Богатырев Роман Автандилович Орловская область Орёл Бочарова Екатерина Геннадьевна Московская область Коломна Глухова Любовь Павловна Ярославская область Рыбинск Гутник Сергей Владимирович Брянская область Брянск Киселева Мария Юрьевна Москва Москва Короткова Ирина Олеговна Санкт-Петербург Санкт-Петербург Кузнецов Григорий Владимирович Московская область Раменское, ДП Кратово Некрасова Елена Вячеславовна Тульская область Тула Позднякова Галина Александровна Москва Москва Русинова Анна Валерьевна Москва Москва Савушкин Игорь Вячеславович Орловская область Орёл Семченко Павел Олегович Москва Москва Сулейков Андрей Владленович Москва Москва Торшин Роман Викторович Липецкая область Липецк Чемерчева Ирина Петровна Тамбовская область Тамбов Шабанова Римма Владимировна Рязанская область Рязань Шершень Сергей Сергеевич Москва Москва Шулюпин Иван Александрович Воронежская область Воронеж

справка

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс было принято 21 905 заявок. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы проходят с февраля по апрель в 9 регионах России, первый из них состоялся в Сочи, второй — в Туле. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий № 1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Подробнее о конкурсе: https://welcomecup.ru/

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».