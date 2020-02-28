В Туле названы финалисты конкурса «Мастера гостеприимства»
Публикуем список. Тула в числе финалистов!
В Туле объявлены имена финалистов второго полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Ими стали 20 участников: 8 — из Москвы, по 2 — из Московской и Орловской областей, по одному участнику из Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Брянской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. Об этом рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.
26−27 февраля в музее «Тульский кремль» состоялся второй региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», получивший название «Прогулка за пряником». В нем приняли участие 118 конкурсантов из Тульской области и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.
Два дня участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку.
«В этом полуфинале победили 9 мужчин и 11 женщин, самым молодым — по 25 лет, их двое, самым опытным (и их тоже двое) — 56. Победители представляют 11 регионов России. Как и в Сочи, почти все участники владеют как минимум одним иностранным языком», — сообщил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.
Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков:
«Полуфинал конкурса „Мастера гостеприимства“ в Туле собрал настоящих профессионалов из 23 регионов России. Два дня они решали кейсы, обсуждали проекты, занимались спортом и проходили образовательные программы одной дружной командой мастеров. В заключительный день ведущие эксперты индустрии гостеприимства оценивали проекты наших участников. Важно, что эти проекты были самых разных масштабов и направлений индустрии гостеприимства: от тура на небольшой завод по производству пряников до глобальной цифровой платформы по организации детского отдыха во всей России, от веревочного парка в Орловской области до масштабного литературного конкурса, позволяющего рассказать сотням тысячам читателей о регионах России».
В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Путешественник, ведущий телевизионного проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен поделился наблюдениями о многогранной русской кухне и обсудил с участниками инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие туризма в нашей стране.
Екатерина Шаповалова, автор-методист и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России», рассказала конкурсантам, как создать и развивать проект в сфере гастрономического туризма.
«По итогам полуфинала в Туле стало понятно, что конкурс „Мастера гостеприимства“ — это не только возможность получить поддержку наставников, выиграть стажировки или получить финансовую помощь для реализации проектов, но в первую очередь — это площадка для общения и поиска партнеров. Например, сегодня во время защиты проектов несколько участников договорились создать единый межгородской маршрут, который позволит привлечь большее количество туристов. Именно для такого объединения и создан конкурс. Не всегда для реализации необходимы господдержка или большие финансовые вливания, иногда — это поиск единомышленников и лучших практик», — сообщил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.
На церемонии закрытия к полуфиналистам также обратилась Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина:
«Я надеюсь, что эти дни в Туле вам запомнились, и помимо того мастерства, которое вы получили в своих компетенциях, вы получили еще массу приятных эмоций и впечатлений от нашего гостеприимства, от нашего кремля. Я надеюсь, что у вас у всех останется желание к нам вернуться».
«Ребята, вы все победители, было сложно выбрать тех, кто выйдет сейчас на сцену. Было очень круто!», — поздравил всех участников полуфинала путешественник, ведущий телевизионного проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен.
Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» в феврале прошли в Сочи и Туле. В марте очные соревнования пройдут еще в 7 городах России: Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники сразятся в финале за звание «Мастеров гостеприимства».
Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала «Прогулка за пряником»:
|
Финалист
|
Регион
|
Город
|
Алиева Елена Клементьевна
|
Москва
|
Москва
|
Антонова Лиана Рафаэлевна
|
Москва
|
Москва
|
Богатырев Роман Автандилович
|
Орловская область
|
Орёл
|
Бочарова Екатерина Геннадьевна
|
Московская область
|
Коломна
|
Глухова Любовь Павловна
|
Ярославская область
|
Рыбинск
|
Гутник Сергей Владимирович
|
Брянская область
|
Брянск
|
Киселева Мария Юрьевна
|
Москва
|
Москва
|
Короткова Ирина Олеговна
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
Кузнецов Григорий Владимирович
|
Московская область
|
Раменское, ДП Кратово
|
Некрасова Елена Вячеславовна
|
Тульская область
|
Тула
|
Позднякова Галина Александровна
|
Москва
|
Москва
|
Русинова Анна Валерьевна
|
Москва
|
Москва
|
Савушкин Игорь Вячеславович
|
Орловская область
|
Орёл
|
Семченко Павел Олегович
|
Москва
|
Москва
|
Сулейков Андрей Владленович
|
Москва
|
Москва
|
Торшин Роман Викторович
|
Липецкая область
|
Липецк
|
Чемерчева Ирина Петровна
|
Тамбовская область
|
Тамбов
|
Шабанова Римма Владимировна
|
Рязанская область
|
Рязань
|
Шершень Сергей Сергеевич
|
Москва
|
Москва
|
Шулюпин Иван Александрович
|
Воронежская область
|
Воронеж
Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс было принято 21 905 заявок. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.
Региональные полуфиналы проходят с февраля по апрель в 9 регионах России, первый из них состоялся в Сочи, второй — в Туле. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий № 1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.
Подробнее о конкурсе: https://welcomecup.ru/
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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