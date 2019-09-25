БК «Арсенал» проиграл первый матч в Кубке России

25 сентября тульский «Арсенал» стартовал в Кубке России по баскетболу. Этап турнира проходит в Санкт-Петербурге. В первом матче оружейники уступили команде «Тамбов» со счетом 54:101 (11:30, 15:23, 13:21, 15:27).

Самым результативным в составе туляков стал Артем Попов, набравший 13 очков, а в составе тамбовчан — Владимир Чичайкин (20 очков).

Отметим, что «Арсеналу» в рамках Кубка России предстоит сыграть четыре матча за пять дней. После чего команда сразу же отправится в Армению, где 2 и 5 октября стартует в Евразийской баскетбольной лиге. Как сообщает клубная пресс-служба, соперниками оружейников станут «Урарту» (Ванадзор) и «Арагац» (Ереван).