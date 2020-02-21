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Тульские гимнастки привезли серебро с чемпионата ЦФО

Тульские гимнастки привезли серебро с чемпионата ЦФО

Поздравляем наших спортсменок!

В Белгороде состоялся чемпионат Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок.

Дарья Елизарова, Елена Лиходольская, Екатерина Поликарпова, Александра Юдина, Полина Кожурова, Анна Туреева в составе сборной Тульской области в командном первенстве заняли второе место. Первыми стали спортсменки из Воронежа, а третьими — из Белгорода.

Наши гимнастки — воспитанницы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».

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Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 1
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 2
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 3
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 4
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 5
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 6
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 7
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 8
Чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:34 +5
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