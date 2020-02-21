Тульские гимнастки привезли серебро с чемпионата ЦФО

В Белгороде состоялся чемпионат Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок.

Дарья Елизарова, Елена Лиходольская, Екатерина Поликарпова, Александра Юдина, Полина Кожурова, Анна Туреева в составе сборной Тульской области в командном первенстве заняли второе место. Первыми стали спортсменки из Воронежа, а третьими — из Белгорода.

Наши гимнастки — воспитанницы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».