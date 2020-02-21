В Алексинском районе хотят построить аквапарк и гостиницу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 февраля первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание региональной инвестиционной комиссии.

Были рассмотрены заявки двух компаний, желающих стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Алексин».

ООО «Управление недвижимостью» планирует осуществить на ТОСЭР реновацию туристической базы, включающую строительство гостиничного комплекса и аквапарка. Проект предполагает вложение около 1 млрд рублей и увеличение количества рабочих мест до 250.

Компания «Технокомпост» презентовала две заявки: на резидентство на ТОСЭР «Алексин», а также на предоставление земельного участка в аренду без торгов для строительства завода компост-машин «Компостер». Предусматриваются вложения в объеме более 350 млн рублей и создание около 100 рабочих мест.

Комиссия единогласно поддержала все заявки.

Валерий Шерин отметил, что инвесторы, приходящие в регион, могут рассчитывать на поддержку правительства Тульской области в реализации проектов.