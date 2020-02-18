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Тула примет первый тур полуфинала Высшей лиги «А» по волейболу
Фото из архива Myslo.

Тула примет первый тур полуфинала Высшей лиги «А» по волейболу

«Тулица» сыграет со «Спартой».

По итогам предварительного этапа Высшей лиги «А» по волейболу «Тулица» вышла в полуфинал чемпионата. За выход в финал наша команда сразится с соперницами из нижегородской «Спарты».

Отметим, что полуфинал состоит из пяти матчей до трех побед. Первые две игры пройдут в Туле, затем в Нижнем Новгороде, а решающая, пятая встреча, при необходимости будет сыграна вновь в оружейной столице.

Первый тур полуфинального этапа состоится 29 февраля и 1 марта в манеже стадиона «Арсенал». Обе игры начнутся в 18.00. Вход на матчи свободный. Приходите поддержать «Тулицу»!

Ответные игры в Нижнем Новгороде запланированы на 7 и 8 марта.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:14 +1
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