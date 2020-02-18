Тула примет первый тур полуфинала Высшей лиги «А» по волейболу

Фото из архива Myslo.

По итогам предварительного этапа Высшей лиги «А» по волейболу «Тулица» вышла в полуфинал чемпионата. За выход в финал наша команда сразится с соперницами из нижегородской «Спарты».

Отметим, что полуфинал состоит из пяти матчей до трех побед. Первые две игры пройдут в Туле, затем в Нижнем Новгороде, а решающая, пятая встреча, при необходимости будет сыграна вновь в оружейной столице.

Первый тур полуфинального этапа состоится 29 февраля и 1 марта в манеже стадиона «Арсенал». Обе игры начнутся в 18.00. Вход на матчи свободный. Приходите поддержать «Тулицу»!

Ответные игры в Нижнем Новгороде запланированы на 7 и 8 марта.