Шестой тур Высшей лиги «А» в Курске: «Тулица» одержала три победы

Фото из архива Myslo.

По итогам тура наша команда расположилась на втором месте в турнирной таблице.

С 14 по 16 февраля в Курске состоялся шестой тур Высшей лиги «А» по волейболу. «Тулица» провела три матча, в которых одержала уверенные победы. Так, тульская команда обыграла «Динамо-Казань-УОР» со счетом 3:0 (25:13; 25:14; 25:17), «ЮЗГУ-Атом» — 3:2 (20:25, 25:22, 18:25, 25:23, 15:7), «Уфимочка-УГНТУ» — 3:1 (25:22, 20:25, 25:16, 25:11).

Лучшими игроками в этих матчах признаны Алина Подскальная, Жанна Каськова, Алёна Лозюк.

Отметим, что перед шестым туром «Тулица» усилилась двумя новыми волейболистками — клуб подписал контракт с 19-летней Валентиной Бачининой и 21-летней Полиной Трухиной.