СМИ: Нападающий «Арсенала» Тудорие вернется в Румынию

Фото пресс-службы «Арсенала».

Сообщается, что игрок будет выступать за ФК «Волунтари».

Форвард тульского «Арсенала» Александру Тудорие может продолжить карьеру в Румынии. Как сообщает издание Gazeta Sporturilor, футболист на правах аренды вернется за ФК «Волунтари», где он играл два года до подписания контракта с оружейниками.

Сообщается, что за румынскую команду Тудорие будет выступать до лета. Клуб сможет выкупить игрока у «Арсенала» за 350 тысяч евро.

Румынский футболист в текущем сезоне провел за туляков 11 матчей и забил один гол.