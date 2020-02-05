Фото пресс-службы «Арсенала».
СМИ: Нападающий «Арсенала» Тудорие вернется в Румынию
Сообщается, что игрок будет выступать за ФК «Волунтари».
Форвард тульского «Арсенала» Александру Тудорие может продолжить карьеру в Румынии. Как сообщает издание Gazeta Sporturilor, футболист на правах аренды вернется за ФК «Волунтари», где он играл два года до подписания контракта с оружейниками.
Сообщается, что за румынскую команду Тудорие будет выступать до лета. Клуб сможет выкупить игрока у «Арсенала» за 350 тысяч евро.
Румынский футболист в текущем сезоне провел за туляков 11 матчей и забил один гол.
сегодня, в 11:30, 1 355 5
вчера, в 22:13, 11 2306 0
3 февраля, в 11:10, 5 967 2
30 января, в 10:03, 15 1385 1
Другие статьи по темам
Люди
Место