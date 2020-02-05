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В Туле пройдет сольный концерт Мари Краймбрери

В Туле пройдет сольный концерт Мари Краймбрери

Выступление состоится 21 марта на сцене Concert Hall. Начало концерта в 20.00

Певица представит программу «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ». Это не просто название, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.

В прошлом году Мари Краймбрери выступала в Туле на открытии молодежного пространства «Газон». За прошедший год молодая, но дерзкая певица сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой.

От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.

Билеты на концерт Мари Краймбрери (12+) появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:00 −1
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