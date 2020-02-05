Тульские госавтоинспекторы провели зарядку для дошколят

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В тульском детском саду «Светофорик» сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами провели для воспитанников «Зарядку со стражем дорожного порядка». Инспекторы показали мальчишкам и девчонкам физические упражнения для разминки, а также рассказали ребятам основные Правила дорожного движения – особое внимание было уделено безопасному переходу проезжей части и использованию светоотражающих элементов.

Занятие проходило в зале с приглушенным светом, имитирующим темное время суток, а все участники мероприятия были одеты в светоотражающие жилеты – это позволило наглядно показать юным тулякам, как правильно применять светоотражающие элементы и где их правильно размещать.

Цель подобных акций – воспитание у подрастающего поколения положительного отношения к спорту, здоровому образу жизни, а также законопослушному поведению в обществе и на дороге. Такие мероприятия тульские госавтоинспекторы будут и дальше проводить в детских садах областного центра.

Госавтоинспекция напоминает

Согласно п. 4.1 ПДД, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны иметь светоотражающие приспособления, позволяющие заметить их на расстоянии до 400 метров. Светоотражающие элементы следует прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей и они всегда были видны водителю.

Светоотражающие элементы у ребенка ростом до 140 см можно размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребенок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта, а также на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение детьми светоотражающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

Кроме того, необходимо помнить, что в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, при нахождении на проезжей части или обочине водители и пешеходы должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из светоотражающего материала. За игнорирование этого требования предусмотрен штраф в 500 рублей.

Уважаемые пешеходы! Помните: ваша безопасность – в ваших руках! Используйте светоотражающие элементы на одежде при передвижении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Проконтролируйте, чтобы ваши дети всегда использовали элементы со светоотражающим покрытием.