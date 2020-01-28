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«Арсеналу» нужны защитник, нападающий и вратарь
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсеналу» нужны защитник, нападающий и вратарь

Об этом рассказал главный тренер оружейников Игорь Черевченко.

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью «Чемпионату» рассказал, что команде нужны защитник, нападающий и вратарь.
 
— Шамов выбыл на срок до шести месяцев, очень серьезная травма. Обидно, получил ее в самый последний момент, я уже тянулся свистеть об окончании тренировки, а он просто руку поднял неудачно… Помню наш матч с «Локомотивом», всю ночь перед ним не спал. Думал, кого поставить в ворота: Левашова или Нигматуллина, прикидывал, вспоминал, кто стоял в первой игре. Теперь у нас только два вратаря. Не дай бог с одним что случится, возникнет проблема. Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен.
 
— Зачем вам три сильных вратаря?
 
— У меня во всех командах так было, это резонно. Тренер должен быть психологом, поэтому перед играми разговариваю с ними, смотрю на них во время недельного цикла. Потом принимаю решение. Конечно, легче, когда один сильнее всех, а другие на подстраховке, тут и выбирать не надо. У нас такого нет. Понимание по кандидатуре уже есть, передал фамилию спортивному директору.
 
Черевченко рассказал, что несколько футболистов могут покинуть команду в это трансферное окно. Но конкретных имен он не стал называть.
 
- Пока расторгли контракт с Коне, так как он не соответствовал уровню нашей команды. Считаю, когда иностранец попадает в российскую команду, он должен быть даже не равным — на голову сильнее нашего.
Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:27 +2
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