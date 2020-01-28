новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Болдина из-за антисанитарии закрыли киоск с шаурмой

В Туле на ул. Болдина из-за антисанитарии закрыли киоск с шаурмой

Руководителю ИП дали 60 суток на устранение всех нарушений.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований Советский районный суд Тулы на 60 суток приостановил торговую деятельность организации общественного питания, расположенную на ул. Болдина, 141.
 
Суд установил, что 20 января 2020 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку организации общественного питания по производству и продаже гамбургеров, хачапури, чебуреков, шаурмы и других изделий (ИП Заргаряна). Основанием послужила жалоба одного из туляков на антисанитарию.
 
В ходе проверки были выявлены такие нарушения:
  • территория организации общественного питания не содержится в чистоте;
  • не оборудована система внутреннего водопровода и канализации, нет присоединения к централизованной системе водопровода и канализации, отсутствует горячая вода:
  • не организованы мытье и санитарная обработка технологического оборудования и инвентаря;
  • отсутствует информация на маркировочном ярлыке о наименовании продукции, производителе, дате выработки, условий и срока хранения;
  • разделочные доски и ножи не имеют маркировки;
  • не соблюдаются условия хранения соусов, которые используют для приготовления шаурмы (хранятся без холодильного оборудования на разделочном столе при температуре + 25°С);
  • отсутствует техническая документация на производство готовых кулинарных блюд (шаурму, соус «красный», соус «белый»);
  • не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов с указанием времени изготовления продукта;
  • не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.
Суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для приостановления деятельности организации общественного питания.
 
Предприниматель признан виновным в ст. 6.6 КАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания сроком на 60 суток.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:01 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
киоск с шаурмойРоспотребнадзорсудантисанитария

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсеналу» нужны защитник, нападающий и вратарь
«Арсеналу» нужны защитник, нападающий и вратарь
Молоко, мясо, гречка: какие продукты подорожают в России?
Молоко, мясо, гречка: какие продукты подорожают в России?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.