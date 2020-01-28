В Туле на ул. Болдина из-за антисанитарии закрыли киоск с шаурмой

Руководителю ИП дали 60 суток на устранение всех нарушений.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований Советский районный суд Тулы на 60 суток приостановил торговую деятельность организации общественного питания, расположенную на ул. Болдина, 141.

Суд установил, что 20 января 2020 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку организации общественного питания по производству и продаже гамбургеров, хачапури, чебуреков, шаурмы и других изделий (ИП Заргаряна). Основанием послужила жалоба одного из туляков на антисанитарию.

В ходе проверки были выявлены такие нарушения:

территория организации общественного питания не содержится в чистоте;

не оборудована система внутреннего водопровода и канализации, нет присоединения к централизованной системе водопровода и канализации, отсутствует горячая вода:

не организованы мытье и санитарная обработка технологического оборудования и инвентаря;

отсутствует информация на маркировочном ярлыке о наименовании продукции, производителе, дате выработки, условий и срока хранения;

разделочные доски и ножи не имеют маркировки;

не соблюдаются условия хранения соусов, которые используют для приготовления шаурмы (хранятся без холодильного оборудования на разделочном столе при температуре + 25°С);

отсутствует техническая документация на производство готовых кулинарных блюд (шаурму, соус «красный», соус «белый»);

не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов с указанием времени изготовления продукта;

не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.

Суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для приостановления деятельности организации общественного питания.

Предприниматель признан виновным в ст. 6.6 КАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания сроком на 60 суток.