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В Ясной Поляне состоялся детский фестиваль искусств
Фото пресс-службы музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне состоялся детский фестиваль искусств

Юные артисты посетили мастер-классы по вокалу, сценической речи, современной хореографии, социально-бытовому танцу и сценографии.

С 24 по 26 января в яснополянском Доме культуры состоялся детский фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне». Он включал большую программу мастер-классов и курсов, конкурсы и сценическую программу. Его участниками стали более 200 ребят из Москвы, Тулы и Тульской области в возрасте от 6 до 17 лет.

Юные артисты посетили мастер-классы по вокалу, сценической речи, современной хореографии, социально-бытовому танцу и сценографии. Для участников организовали большой спецкурс «Диалог с пространством», включавший в себя мини-занятия по хореографии и актерскому мастерству. Наставниками для ребят стали 20 преподавателей из Москвы, Тулы и Ясной Поляны.

Важной частью фестиваля была сценическая программа, где участники показали результаты своей работы и познакомились с опытом других коллективов. В программе было шесть постановок, одно музыкальное выступление и пластический спектакль.

Директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

Екатерина Толстая

- Лев Николаевич призывал развивать в детях творческие способности, он считал, что любой человек талантлив и важно помочь ребенку открыть этот талант миру. Три дня фестиваля – праздник искусства, праздник детского творчества в традициях семьи Толстых. Думаю, «Зимние встречи в Ясной Поляне» станут нашей хорошей традицией.

 

Почетные грамоты участников получили молодежный театр (Узловая), ансамбль домристов «Полянка» Центра эстетического воспитания детей «Моцарт» (Москва), детский музыкальный театр «Отражение» (Москва), театр-студия «Бенефис» (Ясная Поляна) и театр танца «Элегия» (Ясная Поляна).

В конкурсной программе приняли участие 64 ребенка из Тульской области. 14 человек показали 24 танцевальных номера в конкурсе современной хореографии. 50 ребят поборолись за звание лучшего чтеца на конкурсе «Круг чтения». Участники прочитали отрывки из произведений Льва Толстого и авторов, которых любил Толстой. Все конкурсанты получили грамоты участников «Зимних встреч в Ясной Поляне», а победители — призы от музея.

Фестиваль завершился круглым столом, в котором приняли участие педагоги и творческая молодежь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:45 0
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