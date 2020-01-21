Рейд ГИБДД: в Туле будут ловить пешеходов-нарушителей

Тульская Госавтоинспекция проведет рейд для профилактики ДТП с участием пешеходов, а также для укрепления дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения.

Мероприятие направлено на пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, а также среди пешеходов, пересекающих проезжую часть в нарушении ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушения правил перехода проезжих частей дорог и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.



Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.



Уважаемые водители! Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.



Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Их отсутствие влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей.



Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения, незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры, для предотвращения ДТП с участием данного пешехода.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02, по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.