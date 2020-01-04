новости
новости
Регистрация
В Туле определили победителя первого сезона Детской шахматной лиги
Фото предоставлено организаторами.

В Туле определили победителя первого сезона Детской шахматной лиги

Им стал Адам Магомедов.

Подошел к концу первый сезон Детской шахматной лиги. В течение четырех месяцев юные шахматисты из Тулы и области играли каждое воскресенье в турнирах, чтобы завоевать путевку в Суперфинал.

В самой главной игре сезона заслужили право принять участие 10 ребят, набравшие наибольшее количество зачетных баллов за всю серию турниров. В десятку лучших вошли Вадим Мугенов, Егор Павлов, Николай Синицин, Максим Абросимов, Надежда Фёдорова, Михаил Ивасюк, Роман Абрамов, Михаил Макаров, Адам Магомедов, Максим Никонов.

Суперфинал проходил по круговой системе в девять туров с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход каждому участнику до конца партии.

После долгой и упорной борьбы спустя 3 часа игры стал известен победитель первого сезона Детской шахматной лиги — им стал Адам Магомедов, набравший 8 очков из 9 возможных.

Второе и третье место с результатом 6 очков заняли Вадим Мугенов и Надежда Фёдорова.

Победитель и призеры поделили между собой призовой фонд 3000 рублей, который формировался из тех взносов, что участники сдавали на протяжении турниров.

Далее места распределились следующим образом: четвертое место занял Михаил Макаров (5 очков), пятое — Максим Абросимов (4,5 очка), шестое — Роман Абрамов (4 очка), седьмое — Егор Павлов (3,5 очка), восьмое — Максим Никонов, девятое — Михаил Ивасюк (по 3 очка), десятое — Николай Синицин.

Информацию о втором сезоне турнира ищите здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
детская шахматная лигашахматысоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По каким адресам тулякам отключат газ в январе
По каким адресам тулякам отключат газ в январе
В Тульском кремле временно закрыли ледяную горку
В Тульском кремле временно закрыли ледяную горку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.