В Туле определили победителя первого сезона Детской шахматной лиги

Фото предоставлено организаторами.

Подошел к концу первый сезон Детской шахматной лиги. В течение четырех месяцев юные шахматисты из Тулы и области играли каждое воскресенье в турнирах, чтобы завоевать путевку в Суперфинал.



В самой главной игре сезона заслужили право принять участие 10 ребят, набравшие наибольшее количество зачетных баллов за всю серию турниров. В десятку лучших вошли Вадим Мугенов, Егор Павлов, Николай Синицин, Максим Абросимов, Надежда Фёдорова, Михаил Ивасюк, Роман Абрамов, Михаил Макаров, Адам Магомедов, Максим Никонов.

Суперфинал проходил по круговой системе в девять туров с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход каждому участнику до конца партии.

После долгой и упорной борьбы спустя 3 часа игры стал известен победитель первого сезона Детской шахматной лиги — им стал Адам Магомедов, набравший 8 очков из 9 возможных.

Второе и третье место с результатом 6 очков заняли Вадим Мугенов и Надежда Фёдорова.

Победитель и призеры поделили между собой призовой фонд 3000 рублей, который формировался из тех взносов, что участники сдавали на протяжении турниров.

Далее места распределились следующим образом: четвертое место занял Михаил Макаров (5 очков), пятое — Максим Абросимов (4,5 очка), шестое — Роман Абрамов (4 очка), седьмое — Егор Павлов (3,5 очка), восьмое — Максим Никонов, девятое — Михаил Ивасюк (по 3 очка), десятое — Николай Синицин.

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